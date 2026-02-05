Hà Nội tổ chức 4 điểm trưng bày sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-Ủy ban Nhân dân ngày 18/12/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ; căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SCT ngày 7/1/2026 của Sở Công Thương Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Minh Châu, Kiều Phú, Ô Diên, Liên Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu gắn kết Hội chợ Hoa Xuân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình được triển khai tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 11/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đúng vào thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm của người dân Thủ đô.

Đây được xem là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, mang ý nghĩa thiết thực trong việc kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn thị trường và quảng bá hình ảnh hàng Việt Nam chất lượng cao.

Theo kế hoạch, tại xã Minh Châu, không gian trưng bày được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 11/2, với quy mô khoảng 100 gian hàng.

Tại xã Kiều Phú, chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/2 tại khu đất giáp đường Hoa Quỳnh với quy mô tương đương 100 gian hàng.

Tại xã Ô Diên, không gian trưng bày được tổ chức tại khu vực Vườn hoa Liên Trung-Liên Hà, quy mô khoảng 60 gian hàng.

Riêng tại xã Liên Minh, chương trình được tổ chức tại khu đất giáp đường N4, Cụm 5 Thọ Xuân với khoảng 30 gian hàng.

Điểm nổi bật của chuỗi không gian trưng bày năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động thương mại với yếu tố văn hóa truyền thống. Các khu vực được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết xưa-Tết nay của Hà Nội và các vùng miền trên cả nước, tạo nên không gian mua sắm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: “Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, con người, tiềm năng du lịch và văn hóa Thủ đô tới đông đảo người dân và du khách, đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu và xu hướng mua sắm dịp Tết. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống có cơ hội được quảng bá rộng rãi hơn."

Không gian trưng bày thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa…

Các gian hàng mang đến nhiều mặt hàng phục vụ Tết như nông sản, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, hàng thủ công mỹ nghệ...

Trong bối cảnh thị trường cuối năm có nhiều biến động, việc tổ chức Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu gắn kết Hội chợ Hoa Xuân Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá là giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã.

Theo đánh giá của Ban tổ chức chương trình, mô hình gắn kết không gian trưng bày với hội chợ hoa xuân không chỉ thúc đẩy tiêu dùng mà còn góp phần bình ổn thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Với quy mô, cách thức tổ chức và hiệu quả mang lại, Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu gắn kết Hội chợ Hoa Xuân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành mô hình xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị hàng Việt và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong những năm tiếp theo./.

Các vườn đào Hà Nội bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Những cánh đào ở nhiều nhà vườn Hà Nội đã nở rộ, mang đến sắc xuân sớm tại vườn. Thị trường đào Tết năm nay bước vào cao điểm với nguồn cung dồi dào, chờ đón một mùa mua bán sôi động.