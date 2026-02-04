Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, vượt mốc 180 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (4/2) thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh với mức điều chỉnh 3,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm giảm thêm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 3/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng cùng giao dịch từ 177,2-180,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều ngày 3/2.

Có thể thấy, lực đẩy từ thị trường thế giới đã hỗ trợ mạnh cho trong nước, khi đồng kim loại quý này đã vượt qua mốc 5.000 USD/ounce, giao dịch quanh ngưỡng 5.051 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 159,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,9,1 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.067 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 3/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.800-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), đều chưa có biến động so với cuối ngày 3/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.820-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 5 đồng so với chốt phiên ngày 3/2. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 30 đồng so với chốt phiên hôm trước./.

