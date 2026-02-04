Giá vàng ngày 4/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng và bạc đã phục hồi trong phiên giao dịch 3/2 sau đợt lao dốc từ mức cao kỷ lục đã thu hút các nhà đầu tư quay trở lại thị trường kim loại quý.

Giá vàng giao ngay tăng tới 7,1%, vượt ngưỡng 4.990 USD/ounce, khôi phục phần nào vị thế sau đợt giảm mạnh nhất trong hơn 10 năm.

Giá bạc tăng hơn 12%, giao dịch trên mức 89 USD/ounce khi tâm lý ưa thích rủi ro bao trùm thị trường và đồng USD yếu.

Chuyên gia Joni Teves từ UBS Group AG nhận định đợt điều chỉnh này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho thị trường, tạo cơ hội để các nhà đầu tư xây dựng vị thế chiến lược với mức giá hấp dẫn hơn.

Đa số các ngân hàng đều tin tưởng vào khả năng phục hồi của giá vàng. Điển hình là Deutsche Bank AG vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ chạm mức 6.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cũng cho rằng do các ngân hàng trung ương khó có thể thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh chóng và lo ngại địa chính trị vẫn hiện hữu, kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng giá ở mức độ vừa phải.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát căng thẳng Mỹ-Iran vì có tác động đến nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản trên thị trường.

Tại Việt Nam, lúc 7 giờ 10 phút sáng 4/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: