Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu tăng trở lại

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/2 sau khi Mỹ bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) đang tiếp cận tàu sân bay Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran.

Kết thúc phiên 3/2, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,03 USD (1,55%) lên 67,33 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,07 USD (1,72%) lên 63,21 USD/thùng.

Ông Jorge Leon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận định tầm quan trọng của Iran trên thị trường dầu mỏ không chỉ nằm ở sản lượng.

Ông cho rằng vị thế địa chính trị của nước này bắt nguồn từ vị trí chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và khả năng gây gián đoạn các hạ tầng năng lượng cùng tuyến đường vận tải trọng yếu.

Giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn Độ kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu năng lượng toàn cầu./.

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã lập tức bắn hạ chiếc Shahed-139 khi máy bay không người lái của Iran "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln với "mục đích không rõ ràng."