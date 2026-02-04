Kinh tế

Kinh doanh

Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá dầu tăng trở lại

Kết thúc phiên 3/2, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,03 USD (1,55%) lên 67,33 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,07 USD (1,72%) lên 63,21 USD/thùng.

Vân Anh
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/2 sau khi Mỹ bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) đang tiếp cận tàu sân bay Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran.

Ông Jorge Leon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận định tầm quan trọng của Iran trên thị trường dầu mỏ không chỉ nằm ở sản lượng.

Ông cho rằng vị thế địa chính trị của nước này bắt nguồn từ vị trí chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và khả năng gây gián đoạn các hạ tầng năng lượng cùng tuyến đường vận tải trọng yếu.

Giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn Độ kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu năng lượng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Căng thẳng Mỹ-Iran #Giá dầu #Giao dịch #Đàm phán Iran Mỹ
