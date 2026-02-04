Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/2 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 1 máy bay không người lái (drone) của Iran với lý do "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.



Thông cáo của CENTCOM cho biết khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển trên Biển Arab, cách bờ biển phía Nam của Iran khoảng 500 dặm (khoảng 800 km), một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran đã bất ngờ bay về hướng tàu Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã lập tức bắn hạ chiếc Shahed-139 khi máy bay không người lái của Iran "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln với "mục đích không rõ ràng."



Trong một diễn biến khác, truyền thông Anh dẫn nguồn tin từ nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết một số xuồng có trang bị súng máy của Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz, phía Bắc Oman.

Theo nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, các xuồng của Iran đã yêu cầu tàu chở dầu mang tên Stena Imperative dừng máy và chuẩn bị để lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra.

Tuy nhiên, tàu chở dầu này đã tăng tốc và tiếp tục hành trình. Vanguard cho biết con tàu không đi vào nội thủy của Iran và đã được một tàu chiến của Mỹ hộ tống.



Hãng thông tấn Fars dẫn lời một số quan chức Iran cho hay một con tàu đã đi vào lãnh hải Iran mà không có giấy phép hợp pháp cần thiết, sau đó đã bị cảnh cáo và rời khỏi khu vực.



Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran “vẫn diễn ra như kế hoạch” trong tuần này, ngay cả xảy ra vụ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab. Bà Leavitt khẳng định Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff “sẽ có các cuộc đối thoại với Iran vào cuối tuần này. Đến thời điểm này, các cuộc gặp vẫn diễn ra như kế hoạch.”



Trong khi đó, hãng tin Axios dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Iran đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức đàm phán với Mỹ vào ngày 6/2 tới. Theo đó, Iran muốn chuyển địa điểm từ Istanbul sang Oman, đồng thời muốn một hình thức đàm phán song phương và chỉ với Mỹ, thay vì với nhiều nước Arab và Hồi giáo tham dự với tư cách là quan sát viên./.

Iran không chấp nhận "tối hậu thư", khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ đạo bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự.