Tàu sân bay Mỹ rời khỏi khu vực gần Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Iran ngày 3/2 đưa tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã điều chỉnh vị trí hoạt động, rời khỏi khu vực gần bờ biển phía Nam Iran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tehran phát đi tín hiệu sẵn sàng xem xét khả năng đối thoại với Washington, dù hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.



Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển ra xa khoảng 1.400 km so với cảng Chabahar ở miền Nam Iran, và hiện hoạt động gần Vịnh Aden, phía Đông đảo Socotra của Yemen.

Theo giới quan sát, việc tàu sân bay Mỹ được cho là rời khỏi khu vực gần Iran có thể phản ánh sự điều chỉnh triển khai lực lượng, song chưa thể coi là dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, khi cả hai bên vẫn đồng thời duy trì lập trường cứng rắn và thúc đẩy các biện pháp ngoại giao.



Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ thị công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau đề nghị từ một số “quốc gia thân thiện trong khu vực” nhằm phản hồi sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo một tuyên bố, Tehran chỉ chấp nhận đối thoại trong “bầu không khí phù hợp, không có đe dọa và yêu sách vô lý”, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích quốc gia.



Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff tới Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad.

Truyền thông Mỹ cũng cho biết các quan chức cấp cao Mỹ và Iran đang cân nhắc khả năng gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, với sự tham gia của đại diện một số nước trong khu vực

Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao nhận định khác biệt lớn vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến mức độ làm giàu urani, chương trình tên lửa của Iran và vai trò của Tehran đối với các lực lượng đồng minh tại Trung Đông.

Phía Iran khẳng định chỉ sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân, trong khi người Mỹ lại muốn mở rộng phạm vi đàm phán./.

