Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán hạ nhiệt căng thẳng

Kênh truyền hình 12 của Israel ngày 1/2 đưa tin Mỹ và Iran đã thông báo cho nhau rằng hai bên sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng song phương.

Theo hai nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đang phối hợp tổ chức một cuộc gặp giữa Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và các quan chức Iran, dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới.

Các quan chức Mỹ cho biết những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đạt được một thỏa thuận với Iran là thiện chí thực sự, không phải “đòn nghi binh” nhằm che đậy cho một chiến dịch quân sự.

Giới quan sát nhận định, nếu được tổ chức, cuộc gặp tại Ankara sẽ là bước đi ngoại giao quan trọng đầu tiên giữa hai bên trong thời gian gần đây, mở ra khả năng tái khởi động tiến trình thương lượng nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên kênh truyền hình CNN, cho rằng một thỏa thuận nhằm đảm bảo không có vũ khí hạt nhân là mục tiêu hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngày 31/1, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani cũng cho biết cấu trúc khung cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên đang có những bước tiến triển nhất định, bất chấp các chiến dịch truyền thông gây nhiễu đang diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động một "hạm đội khổng lồ" hướng tới Iran nhằm gia tăng áp lực.

Ông Donald Trump bày tỏ hy vọng Tehran sẽ chấp nhận đàm phán và ký kết một thỏa thuận "công bằng và hợp lý" về việc từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, các đòn tấn công quân sự của Mỹ trong tương lai sẽ mang tính hủy diệt khủng khiếp hơn nhiều so với trước đây./.

Iran tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực Iran vừa có những động thái ngoại giao quan trọng với Ai Cập, Qatar, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ để tránh một cuộc đối đầu vũ trang.