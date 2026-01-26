Israel mở đợt không kích mới nhằm vào mục tiêu Hezbollah tại Liban

Quân đội Israel thông báo bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào một số khu vực tại Liban, nhằm vào những địa điểm mà lực lượng này cho rằng là cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng Hezbollah.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 25/1, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả những vi phạm của Hezbollah trong các thỏa thuận ngừng bắn.

Sau đợt không kích đầu tiên, quân đội Israel đã tiêu diệt Muhammad al-Husseini, người đứng đầu lực lượng pháo binh của Hezbollah và bị Israel cáo buộc là đã chỉ đạo nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel cũng như tìm cách khôi phục năng lực pháo binh của Hezbollah tại miền Nam Liban.

Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) cùng ngày cho biết đây là đợt không kích thứ hai của Israel vào miền Nam Liban trong ngày 25/1. Trước đó, đợt không kích đầu tiên đã khiến 2 tay súng Hezbollah thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Liban trong thời gian qua, với lý do vô hiệu hóa các “mối đe dọa” từ Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian có hiệu lực từ ngày 27/11/2024.

Chính phủ Liban cùng nhiều quốc gia Arab nhiều lần phản đối việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận đình chiến./.

