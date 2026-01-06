Israel không kích nhằm vào Hezbollah và Hamas tại Liban

Thế giới

Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận các vụ không kích này đã phá hủy 4 ngôi nhà và gây hư hại đáng kể cho các công trình lân cận, phương tiện và cửa hàng.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel xuống miền Nam Liban. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 5/1, quân đội Israel thông báo đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào một số địa điểm của Hezbollah và Hamas ở Liban, với cáo buộc hai lực lượng này vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.

Các cuộc không kích được thực hiện tại 4 khu vực, bao gồm Anan và Kfarhatta ở miền Nam Liban, cùng Al-Manara và Ain al-Tinah gần biên giới phía Đông.

Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận các vụ không kích này đã phá hủy 4 ngôi nhà và gây hư hại đáng kể cho các công trình lân cận, phương tiện và cửa hàng.

Theo một nguồn an ninh Liban, các máy bay Israel đã thực hiện tổng cộng 10 vụ không kích tại các địa điểm này. Quân đội Israel trước đó đã cảnh báo cư dân sơ tán khỏi một số tòa nhà mà Israel nghi là nơi hoạt động của Hamas và Hezbollah.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 27/11/2024, chấm dứt nhiều tháng căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban, liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Bất chấp thỏa thuận này, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Liban, với lý do nhằm loại bỏ các mối đe dọa của Hezbollah.

Israel cũng duy trì lực lượng tại 5 vị trí dọc biên giới cho dù thời hạn rút quân hoàn toàn đã hết hạn vào ngày 18/2/2025./.

