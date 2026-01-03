Cộng đồng quốc tế kêu gọi duy trì hoạt động nhân đạo tại Gaza, Bờ Tây

Liên hợp quốc, các nước Arập - Hồi giáo và nhiều quốc gia khác đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn của các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Dải Gaza và Bờ Tây, nhằm đảm bảo dòng viện trợ đến được với người dân ở các vùng lãnh thổ này một cách bền vững và không bị hạn chế.



Ngày 2/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel thông báo đình chỉ hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Israel đảo ngược biện pháp này.



Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, bước đi nói trên của Israel diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế trước đó đã làm chậm việc chuyển các nguồn cung thiết yếu như lương thực, y tế, vệ sinh và nơi trú ẩn vào Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn này nêu rõ việc đình chỉ hoạt động các tổ chức phi chính phủ quốc tế được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người Palestine đang phải đối mặt thêm trầm trọng.



Trước đó, ngày 31/12, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi các quốc gia khẩn trương yêu cầu Israel thay đổi hướng đi, sau khi nước này thông báo kế hoạch đình chỉ nói trên.



Ngày 2/1, Ngoại trưởng các nước Arập và Hồi giáo gồm Ai Cập, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan kêu gọi Israel đảm bảo hoạt động của các cơ quan Liên hợp quốc cũng như các tổ chức NGO quốc tế tại Dải Gaza và Bờ Tây một cách lâu dài và không bị hạn chế.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhấn mạnh vai trò nhân đạo không thể thiếu của các tổ chức và cơ quan Liên hợp quốc tại Gaza, đặc biệt là Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cùng các tổ chức cứu trợ khác đối với người dân Palestine, đồng thời đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.



Ngoài ra, các bộ trưởng kêu gọi cung cấp viện trợ nhân đạo ngay lập tức, đầy đủ và không bị cản trở vào Gaza thông qua Liên hợp quốc và các tổ chức Liên hợp quốc, song song với việc khôi phục cơ sở hạ tầng và bệnh viện, cũng như việc mở 2 chiều cửa khẩu biên giới Rafah theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Các nước Arập và Hồi giáo, cùng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Israel, cho rằng việc siết chặt hoạt động cứu trợ và phong tỏa vật tư thiết yếu - từ lều bạt, vật liệu dựng chỗ trú ẩn đến nhiên liệu, nước sạch và thuốc men - đang đẩy gần 1,9 triệu người tị nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sống tồi tệ và nhiều bệnh tật vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.



Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm pháp lý và đạo đức, thúc đẩy việc dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu và phân phối các vật tư thiết yếu, cũng như giảm thiểu các hành động làm gia tăng thương vong tại Gaza và Bờ Tây.



Trong khi đó, các nước gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã ra tuyên bố chung, bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về "tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi" ở Gaza, được mô tả là "thảm khốc."



Các nước tái khẳng định ủng hộ Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về lệnh ngừng bắn, coi việc thực thi đầy đủ văn kiện này là chìa khóa đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững, cải thiện điều kiện sống của người dân Palestine và tạo tiền đề cho tiến trình chính trị lâu dài, trong đó có nỗ lực thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, dựa trên đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.



Trước đó, ngày 31/12, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng việc Israel thu hồi giấy phép của 37 tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động tại Gaza sẽ ngăn chặn viện trợ "cứu sinh" đến được với người dân Gaza.



Cộng đồng quốc tế bày tỏ mối quan ngại trên sau khi ngày 1/1/2026, Bộ Kiều dân và Chống chủ nghĩa bài Do Thái (MDA) của Israel cho biết nước này bắt đầu thực thi lệnh đình chỉ hoạt động đối với 37 NGO quốc tế tại Dải Gaza, do không đáp ứng được các yêu cầu mới về “an ninh và tính minh bạch,” trong đó có việc cung cấp thông tin về đội ngũ nhân viên người Palestine.

MDA đồng thời cáo buộc 2 nhân viên của tổ chức nhân đạo Bác sỹ Không Biên giới (MSF) dính líu tới các nhóm phiến quân. Theo tuyên bố của MDA, động thái trên là một phần trong quyết định của Israel nhằm "củng cố và cập nhật" các quy định quản lý hoạt động của các NGO quốc tế tại vùng lãnh thổ Palestine.



Một nguồn tin cho biết danh sách 37 NGO bị ảnh hưởng gồm có MSF, Hội đồng Người tị nạn Na Uy, World Vision International, CARE và Oxfam. MDA tuyên bố các biện pháp mới nhất của cơ quan này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp viện trợ cho Gaza. Tuy vậy, một số NGO khẳng định các quy định mới sẽ gây tác động lớn đến công tác phân phối viện trợ ở Dải Gaza./.

