Bão mùa Đông mạnh quét qua Israel, nhiều khu vực báo động khẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 28/12, một cơn bão mùa đông mạnh đã quét qua Israel, mang theo mưa lớn, gió mạnh và tuyết rơi, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt sẽ tiếp diễn và nghiêm trọng hơn vào đầu tuần tới khi hệ thống thời tiết tiếp tục mạnh lên.



Lượng mưa được ghi nhận trên diện rộng từ miền Bắc tới khu vực phía Bắc sa mạc Negev, buộc nhà chức trách phát đi cảnh báo lũ quét tại các lòng sông ở miền Nam và miền Đông. Tuyết được dự báo rơi trên núi Hermon, trong khi gió Tây mạnh ảnh hưởng đến phần lớn cả nước.

Trong ngày 28/12, thời tiết duy trì lạnh và mưa, xuất hiện dông cục bộ vào buổi sáng. Mưa giảm vào buổi chiều nhưng tăng trở lại trong đêm, đặc biệt tại các khu vực miền Bắc và miền Trung. Đỉnh điểm của đợt bão được dự báo rơi vào ngày 29/12 với điều kiện thời tiết rất xấu.



Giới chức lo ngại nguy cơ ngập lụt tại đồng bằng ven biển và vùng cao nguyên trung tâm, cũng như lũ quét tại sa mạc Judea và các lòng sông quanh Biển Chết. Cuối tuần này cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc nguy hiểm. Lực lượng cứu hỏa khu vực miền Nam đã giải cứu một cặp vợ chồng cùng con nhỏ bị mắc kẹt trong xe trên tuyến đường 80 do nước lũ dâng cao.

Hoạt động cứu nạn được tiến hành trong điều kiện địa hình phức tạp, sử dụng thiết bị chuyên dụng. Các nạn nhân được đưa đi kiểm tra y tế và đều an toàn. Trong các vụ việc khác, lực lượng cứu hộ đã giải cứu nhiều người bị mắc kẹt tại suối Halamoth ở Negev, cũng như một người đàn ông bị kẹt xe tại suối Sorek. Người này được chuyển đến cơ sở y tế trong tình trạng bị thương nhẹ.



Theo Cơ quan Nước và Cơ quan Khí tượng Israel, đợt bão lần này có cường độ bất thường, đặc biệt tại miền Nam. Majdal Shams ghi nhận lượng mưa cao nhất cả nước với 61 mm. Tại Negev và sa mạc Judea, nhiều trận lũ lớn xảy ra: suối Shikma gần Kibbutz Dorot đạt lưu lượng 130 m³/giây - sự kiện hiếm gặp trung bình 25 năm mới xảy ra một lần. Suối Beersheba đạt đỉnh 236 m³/giây, trong khi suối Tze’elim gây ngập, buộc đóng cửa tuyến đường 90 giữa Ein Gedi và khu khách sạn.

Mặc dù mưa lớn trên diện rộng, mực nước hồ Kinneret (Biển Galilee) chỉ tăng nhẹ 1 cm trong 24 giờ qua, đạt mức 213,415 m dưới mực nước biển. Hồ hiện vẫn thấp hơn “vạch đỏ dưới” 41,5 cm và còn thiếu 4,615 m để đạt dung tích tối đa. So với cùng thời điểm năm ngoái, mực nước thấp hơn 2,06 m.



Sau mưa lớn do bão Byron, các vách đá ven biển tại ranh giới giữa Thung lũng Hefer và thành phố Netanya đã bị sạt lở. Không có thương vong, song chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng./.



