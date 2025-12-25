Nhiều nước phản đối Israel phê duyệt khu định cư mới tại Bờ Tây

Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối việc Nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và có nguy cơ làm gia tăng bất ổn.

Chính quyền Palestine (PA) đã phản đối quyết định của Israel, đồng thời cáo buộc động thái này nhằm siết chặt quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của người Palestine.

Cơ quan ngoại giao của Chính quyền Palestine khẳng định đây là một “bước đi nguy hiểm” nhằm thắt chặt sự kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ Palestine và cho rằng kế hoạch này là sự tiếp diễn của “các chính sách phân biệt chủng tộc, định cư và sáp nhập, theo đó làm xói mòn các quyền không thể tước bỏ của người dân Palestine."

Tương tự, nhóm gồm 14 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi Israel đảo ngược quyết định trên, cũng như chấm dứt việc mở rộng các khu định cư.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi nhắc lại rằng những hành động đơn phương như vậy, trong khuôn khổ mở rộng các chính sách định cư tại Bờ Tây, không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có nguy cơ làm gia tăng bất ổn."

Nhóm các nước này đặc biệt lo ngại việc mở rộng khu định cư sẽ làm xói mòn nỗ lực thực thi kế hoạch hòa bình tại Gaza, trong bối cảnh các bên liên quan đang nỗ lực tiến tới giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn.

Việc Israel phê duyệt kế hoạch lập khu định cư mới tại Bờ Tây cũng gây lo ngại triển vọng đạt được nền hòa bình và an ninh lâu dài cho toàn khu vực.

Các nước bày tỏ ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine và tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Israel và Palestine.

Tuyên bố có sự tham gia của các nước Anh, Canada, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Italy, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Malta, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha.

Ngày 21/12 vừa qua, Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Israel thông báo Nội các an ninh đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới tại khu vực chiếm đóng ở Bờ Tây, đưa tổng số khu định cư được thông qua trong 3 năm qua lên con số 69.

Đề xuất do chính Bộ trưởng Bezalel Smotrich và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đệ trình nhằm “công nhận và hợp thức hóa 19 khu định cư mới tại Judea và Samaria.”

Văn phòng của ông Smotrich cho biết nội các đã phê duyệt vào ngày 11/12.

Quyết định này làm tăng số khu định cư ở Bờ Tây lên gần 50% trong nhiệm kỳ của chính phủ cực hữu hiện tại. Số khu định cư của Israel tại Bờ Tây đã tăng từ 141 khu trong năm 2022 lên 210 hiện nay.

Việc phê duyệt diễn ra khi Mỹ thúc đẩy Israel và Hamas tiến hành giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, có hiệu lực từ ngày 10/10. Kế hoạch, do Mỹ làm trung gian, kêu gọi “con đường” khả thi dẫn đến thành lập một nhà nước Palestine./.

