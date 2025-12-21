Thế giới

Trung Đông

Mỹ cáo buộc Hamas tái vũ trang, củng cố quyền lực tại Gaza

Ngày 21/12, Thượng nghị sũ Mỹ Lindsey Graham cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đang tái vũ trang và tìm cách củng cố quyền lực tại Dải Gaza.

Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 19/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh tại thành phố Gaza ngày 19/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, ngày 21/12, Thượng nghị sũ Mỹ Lindsey Graham cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đang tái vũ trang và tìm cách củng cố quyền lực tại Dải Gaza. Ông Graham cho rằng lực lượng Hezbollah tại Liban cũng có những động thái tương tự.

Trong đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố, Thượng nghị sỹ Graham – đại diện bang South Carolina và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump – nhấn mạnh: “Ấn tượng của tôi là Hamas không giải giáp mà đang tái vũ trang. Họ đang tìm cách củng cố quyền lực và không có ý định từ bỏ quyền kiểm soát tại Gaza.”

Ông Graham đồng thời bày tỏ quan điểm rằng Hezbollah đang tìm cách tăng cường năng lực quân sự, khẳng định: “Theo tôi, Hezbollah đang tìm cách sở hữu thêm vũ khí. Đây không phải là kết cục có thể chấp nhận được.”

Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự đồng tình với đánh giá của Thượng nghị sỹ Graham và ca ngợi ông là “một người bạn lớn của Israel.”

Phát biểu của nghị sỹ Graham được đưa ra một ngày sau khi các bên trung gian gồm Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel và Hamas tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Các bên trung gian hiện đang thúc đẩy triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận, bao gồm việc Israel rút quân khỏi Gaza, thành lập một chính quyền lâm thời để quản lý vùng lãnh thổ thay thế Hamas và triển khai một lực lượng ổn định quốc tế.

Giai đoạn hai của thỏa thuận cũng đề cập tới việc phi quân sự hóa Gaza, trong đó có giải giáp Hamas. Tuy nhiên, Hamas đã kêu gọi các bên trung gian và Washington can thiệp nhằm chấm dứt những gì lực lượng này gọi là “vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn từ phía Israel./.

