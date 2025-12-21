Nội các an ninh Israel tuyên bố xây dựng khu định cư mới tại Bờ Tây

Theo tuyên bố chính thức ngày 21/12, Nội các an ninh Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nâng tổng số khu định cư được thông qua trong vòng ba năm qua lên 69 khu.

Tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết đề xuất do ông Smotrich và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đệ trình về việc "công nhận và hợp thức hóa 19 khu định cư mới tại Judea và Samaria" đã được nội các thông qua.

Thời điểm cụ thể của quyết định không được nêu rõ.

Trong tuyên bố của mình, ông Smotrich khẳng định Chính phủ Israel sẽ tiếp tục mở rộng xây dựng và định cư tại khu vực mà ông gọi là "vùng đất tổ tiên."

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Israel-Palestine tiếp tục leo thang, trong khi cộng đồng quốc tế nhiều lần bày tỏ quan ngại về hoạt động mở rộng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây, vốn bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và gây cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 21/12 tuyên bố các đại diện từ Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Miami nhằm rà soát việc thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời thúc đẩy công tác chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất./.

