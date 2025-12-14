Hezbollah bác yêu cầu giải giáp, cảnh báo Liban mất năng lực tự vệ

Lãnh đạo phong trào Hezbollah - ông Sheikh Naim Qassem - ngày 13/12 tuyên bố lực lượng của ông sẽ không từ bỏ vũ khí trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi giải giáp sẽ làm suy yếu sức mạnh và sự tồn tại của Liban.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương al-Manar, ông Qassem quả quyết: “Chúng tôi sẽ tự vệ ngay cả khi trời sập, vũ khí của chúng tôi sẽ không bị tước đoạt để phục vụ mục tiêu của Israel, dù cả thế giới gây chiến với Liban."

Nhà lãnh đạo Hezbollah cho rằng yêu cầu về việc chỉ nhà nước mới có quyền kiểm soát vũ khí là chương trình nghị sự của Mỹ và Israel, chứ không phải là nỗ lực nâng cao sức mạnh cho Liban.

Ông cảnh báo nếu Hezbollah bị suy yếu trong khi quân đội Liban chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ, Beirut sẽ đánh mất năng lực tự vệ.

Ông Qassem cũng đặt câu hỏi về giá trị của những cuộc đàm phán trong khi Israel vẫn tiếp tục tấn công, kêu gọi chính quyền Liban thực thi đầy đủ các thỏa thuận hiện có và thảo luận về chiến lược quốc phòng.

Ông cam kết Hezbollah sẵn sàng hợp tác đầy đủ với quân đội Liban xây dựng chiến lược quốc phòng khai thác tối đa sức mạnh của đất nước, nhưng phản đối bất kỳ điều khoản nào tương đương với hành động đầu hàng Israel hoặc Mỹ.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah (từ tháng 10/2023-11/2024) quy định phong trào này sẽ phải giải giáp. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn chưa thực hiện, trong khi Israel tiếp tục duy trì lực lượng ở miền Nam Liban và thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công./.

