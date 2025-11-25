Hezbollah cảnh báo Israel sau vụ chỉ huy quân sự Tabatabai bị ám sát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 24/11, Sheikh Ali Daamoush - quan chức đứng đầu Hội đồng điều hành Hezbollah - tuyên bố, Israel nên cảnh giác với phản ứng của lực lượng này đối với vụ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ám sát chỉ huy quân sự Haytham Ali Tabatabai của lực lượng này một ngày trước đó.



Phát biểu tại đám tang của thủ lĩnh quân sự trên thực tế Tabatabai ở thủ đô Beirut của Liban, ông Daamoush cảnh báo “những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái nên lo lắng, vì họ đã phạm tội ác nghiêm trọng chống lại lực lượng kháng chiến và chống lại Liban.”

Ông Ali Daamoush nhấn mạnh: “ Chúng tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ đề xuất giảm căng thẳng nào nếu kẻ thù không cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn” mà Israel và Hezbollah đã đạt được vào tháng 11/2024.



Đề cập đến áp lực của Mỹ và các nước yêu cầu Liban giải giáp Hezbollah theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn, ông Ali Daamoush tuyên bố: “Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ công dân và chủ quyền của mình. Chính phủ cần vạch ra kế hoạch cho việc này và bác bỏ mọi áp lực và chỉ thị từ nước ngoài”./.

