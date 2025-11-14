Israel không kích miền Nam Liban, nhằm vào kho chứa vũ khí của Hezbollah

Truyền thông Liban ngày 13/11 đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích tại thị trấn Toul, miền Nam Liban.

Trước đó, theo thông báo của quân đội Israel, rạng sáng 13/11, không quân đã thực hiện một loạt cuộc không kích dựa trên thông tin tình báo, nhằm vào các mục tiêu hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban, bao gồm một kho chứa vũ khí và một cơ sở ngầm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các mục tiêu này được đặt gần khu dân cư.

Sáng cùng ngày, IDF cho biết đã tấn công thêm một vị trí khác của Hezbollah ở miền Nam Liban, cáo buộc tổ chức này tiếp tục tái thiết mạng lưới hạ tầng quân sự trên khắp Liban - hành động bị coi là vi phạm các thỏa thuận giữa hai nước.

Trong đoạn video do IDF công bố, có thể thấy các vụ nổ thứ cấp tại một trong những địa điểm bị tấn công - dấu hiệu cho thấy nơi đây chứa vật liệu nổ đã kích hoạt sau đợt không kích ban đầu.

Ngày 11/11 vừa qua, Cục Tình báo IDF đã công bố bản đồ chi tiết hoạt động của Hezbollah tại miền Nam Liban, xác định thành phố Nabatiya là trung tâm then chốt cho việc tái vũ trang và tái thiết.

Sáu cuộc không kích gần đây trong khu vực đã nhắm vào bộ chỉ huy cấp cao và cơ sở hậu cần của Hezbollah.

Các chiến dịch tương tự quanh thành phố Tyre được cho là đã gây thiệt hại nặng cho trung tâm điều phối tái thiết mạng lưới ngầm của Hezbollah, bao gồm hệ thống hầm và boongke.

Tuy nhiên, quân đội Israel bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện dày đặc của các thành viên Hezbollah cùng thái độ thờ ơ của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite tại địa phương có thể đang tạo điều kiện cho tổ chức này nối lại hoạt động, bất chấp chiến dịch tấn công của IDF vẫn đang tiếp diễn./.

