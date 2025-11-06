Israel không kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Liban

Chiều 6/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thành phố Tyre, miền Nam Liban.

Thông báo của IDF nêu rõ mục tiêu là một địa điểm của Hezbollah, nơi được sử dụng để sản xuất thiết bị nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng của lực lượng này - những công trình từng bị phá hủy trong các đợt tấn công trước đây.

IDF cho biết cuộc tấn công ở khu vực Nam Liban là một phần trong loạt hành động phòng ngừa của Israel, nhằm ngăn Hezbollah khôi phục mạng lưới hạ tầng quân sự bị hư hại trong giao tranh gần đây.

Đợt không kích tại Tyre diễn ra trong bối cảnh Israel tăng cường chiến dịch tình báo-quân sự trên khắp lãnh thổ Liban.

Giới chức quốc phòng Israel nhiều lần cáo buộc Hezbollah lợi dụng cơ sở dân sự làm bình phong cho hoạt động quân sự, gây nguy hiểm cho dân thường Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz khẳng định chiến lược của nước này là ngăn Hezbollah tái lập sức mạnh ở tiền tuyến, đe dọa an ninh các cộng đồng dân cư dọc biên giới phía Bắc.

Trong tuần qua, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã chỉ thị quân đội “đối phó với mọi hành động xâm nhập của Israel vào miền Nam” sau khi lực lượng Israel vượt biên giới và khiến một nhân viên chính quyền địa phương thiệt mạng - bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Diễn biến này được xem là dấu hiệu cho thấy Liban có thể sẽ có phản ứng đáp trả trong thời gian tới.

Cùng ngày, Hezbollah cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào giữa Liban và Israel, đồng thời khẳng định họ có “quyền chính đáng để kháng cự sự chiếm đóng của Israel."

Trong bức thư ngỏ gửi Chính phủ Liban, Hezbollah kêu gọi chính quyền ở Beirut tập trung buộc Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn, thay vì “bị lôi kéo vào các cuộc đàm phán chính trị với Israel.”

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 8/10/2023, khi nhóm này phóng tên lửa vào Israel, chỉ một ngày sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ở miền Nam. Israel đáp trả bằng các đợt không kích quy mô lớn và một chiến dịch bộ binh hạn chế vào tháng 9/2024.

Hai tháng sau, lệnh ngừng bắn được tuyên bố, để lại Hezbollah trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng.

Kể từ đó, quân đội Liban đã xây dựng kế hoạch giải giáp Hezbollah và được cho là đã phải tiêu tốn lượng lớn đạn dược để phá hủy các kho vũ khí của nhóm, dẫn tới tình trạng thiếu hụt thuốc nổ. Tuy nhiên, Hezbollah vẫn tuyên bố sẽ không giao nộp vũ khí./.

