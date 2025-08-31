Israel không kích mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban

Ngày 31/8, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một địa điểm do lực lượng Hezbollah kiểm soát ở miền Nam Liban.

Thông báo nêu rõ: “Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có cả công trình ngầm, tại một địa điểm của Hezbollah nơi ghi nhận hoạt động quân sự, trong khu vực Beaufort Ridge ở miền Nam Liban."

Quân đội Israel nhấn mạnh, “sự tồn tại của địa điểm này và các hoạt động bên trong vi phạm những thỏa thuận giữa Israel và Liban."

Hãng Thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin đã xảy ra các đợt tấn công dữ dội tại khu rừng Ali al-Taher, kéo theo các vụ cháy rừng và tại Al-Debsha - nơi ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng.

Theo NNA, các máy bay đã phóng “một số lượng lớn tên lửa," trong khi hình ảnh của truyền thông quốc tế cho thấy các cột khói dày bốc lên bầu trời.

Kể từ sau khi nổ ra xung đột tại Dải Gaza vào tháng 10/2023, lực lượng Hezbollah và Israel đã duy trì các vụ giao tranh trong hơn 1 năm, trước khi bùng phát thành 2 tháng xung đột công khai vào năm ngoái.

Một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 nhằm chấm dứt bạo lực đã tạo điều kiện để quân đội Liban triển khai ở miền Nam và phối hợp cùng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tháo dỡ cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban bất chấp thỏa thuận và tuyên bố sẽ tiếp tục cho tới khi lực lượng này bị giải giáp.

Theo sức ép từ Mỹ, Chính phủ Liban đã chỉ thị quân đội lập kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah trước cuối năm nay, song lực lượng này tuyên bố sẽ chống lại kế hoạch trên./.

LHQ thông qua nghị quyết gia hạn lần cuối sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban Trong thời gian UNIFIL giải thể, Liên hợp quốc sẽ duy trì một lực lượng quy mô nhỏ để bảo vệ nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản của UNIFIL, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và an ninh Liban.