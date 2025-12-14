Israel bất an trước thông tin quân đội Liban phối hợp với Hezbollah

Kênh tin tức 12 của Israel dẫn lời một quan chức an ninh nước này ngày 13/12 tiết lộ Israel đã gửi thông điệp tới Liban thông qua các kênh trung gian của Mỹ, khẳng định việc phối hợp giữa quân đội Liban và lực lượng Hezbollah là “không thể chấp nhận được."

Theo nguồn tin, Israel đã thu thập được bằng chứng cho thấy Hezbollah có sự phối hợp hoạt động với quân đội Liban, động thái mà Israel coi là vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận an ninh hiện hành và làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới hai nước.

Mặc dù vậy, Israel đã quyết định hoãn cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thị trấn Yanouh, miền Nam Liban, sau khi phát cảnh báo tới dân thường trong khu vực.

Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện để quân đội Liban tiếp cận hiện trường và thu dọn vũ khí.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Nam Liban tiếp tục phức tạp, trong khi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, đang nỗ lực đứng ra làm trung gian hòa giải nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah./.

Israel không kích cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Liban Động thái không kích cơ sở hạ tầng thuộc về Hezbollah diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Israel và Liban cử đặc phái viên dân sự tham gia ủy ban quân sự giám sát lệnh ngừng bắn.