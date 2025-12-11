Israel phê duyệt xây dựng gần 800 căn nhà ở Bờ Tây

Ngày 10/12, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich thông báo Israel đã chính thức thông qua quyết định xây 764 căn nhà tại 3 khu định cư ở Bờ Tây.



Trong một thông báo, ông Smotrich nêu rõ những căn nhà này sẽ được xây dựng giữa khu định cư Hashmonaim, nằm ngay bên ngoài Đường Xanh ở miền Trung Israel, và các khu Givat Zeev, Beitar Illit gần Jerusalem.

Bộ trưởng Smotrich cho biết kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2022, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao Israel đã phê duyệt tổng cộng khoảng 51.370 căn nhà tại Bờ Tây, đồng thời nói rằng Israel sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư tại đây.



Phản ứng về động thái trên, ông Wasel Abu Yousef, một thành viên của Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), khẳng định chính quyền Palestine coi tất cả các khu định cư đều là bất hợp pháp và đi ngược lại tất cả các nghị quyết quốc tế.

Dù được Chính phủ Israel cấp phép quy hoạch hay không, tất cả các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, bị chiếm đóng từ năm 1967, đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.



Các cuộc tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine hiện đang gia tăng. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, ít nhất 264 vụ tấn công nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây đã được ghi nhận trong tháng 10. Đây là số vụ tấn công hằng tháng lớn nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm 2006./.

