Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Iran tham gia đàm phán

Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Iran trên thực tế có tham gia các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột.

Theo ông, việc phía Tehran phủ nhận điều này có thể xuất phát từ lo ngại của các nhà đàm phán về những rủi ro hoặc phản ứng tiêu cực từ nội bộ.

Trong một buổi gặp gỡ với các nghị sỹ đảng Cộng hòa, ông chủ Nhà Trắng cho biết Iran mong muốn đạt được thỏa thuận, nhưng không công khai thừa nhận vì e ngại những hệ lụy có thể xảy ra từ phía trong nước.

Trong khi đó, tờ “Times of Israel” cùng ngày đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và Tehran dự định tiếp tục chiến đấu. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ đã gửi đề xuất hòa bình gồm 15 điểm cho Iran qua trung gian Pakistan.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Araghchi cho biết Iran hiện vẫn giữ quan điểm tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn và chưa có kế hoạch tham gia đàm phán.

Ông cũng nói rằng đến thời điểm này chưa có cuộc thương lượng nào diễn ra, đồng thời khẳng định cách tiếp cận của Iran dựa trên các nguyên tắc đã đề ra. Theo ông, việc đề cập đến đàm phán trong bối cảnh hiện nay có thể bị xem như một dấu hiệu nhượng bộ.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định eo biển Hormuz chỉ đóng cửa đối với những đối tượng bị coi là “thù địch.” Lực lượng vũ trang nước này vẫn duy trì việc đảm bảo an toàn cho hoạt động qua lại của tàu thuyền đến từ các quốc gia có quan hệ thân thiện.

Cùng ngày, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ và Israel đã tạm thời loại bỏ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách các quan chức cấp cao của Iran bị xem xét là mục tiêu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các bên nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran, dù dư luận cho rằng ít có khả năng thành công do những khác biệt lớn trong lập trường đàm phán của Mỹ và Iran.

Trong khi đó, theo trang tin Axios, các quan chức Mỹ và Israel nhận định xung đột với Iran có thể kéo dài thêm từ 2-3 tuần tới, ngay cả trong trường hợp các bên bắt đầu tiến hành đàm phán.

Nguồn tin dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết cả Mỹ và Israel đều đang chuẩn bị cho kịch bản chiến sự tiếp diễn trong ngắn hạn, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá đáng kể.

Theo Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn duy trì song song 2 lựa chọn là thúc đẩy ngoại giao và tiếp tục leo thang quân sự, tùy thuộc vào diễn biến thực địa. Trong ngày 24/3, ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth duy trì sức ép quân sự đối với Iran.

Mặc dù đã xuất hiện các tín hiệu về khả năng khởi động đàm phán, song các kế hoạch tác chiến của quân đội Mỹ tại Trung Đông không có sự thay đổi. Lầu Năm Góc vẫn đang triển khai và tăng cường lực lượng trong khu vực, bao gồm nhiều phi đội máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ dự kiến được điều động trong những ngày và tuần tới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược nhằm vào một hòn đảo của nước này với sự hỗ trợ của một quốc gia trong khu vực không được nêu tên.

Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết các lực lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo đang theo dõi mọi biến động. Ông nêu rõ nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran, tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia đó tại khu vực sẽ “trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công dồn dập, không ngừng nghỉ"./.

