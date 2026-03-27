Xung đột tại Trung Đông: Liban khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục leo thang với các hoạt động quân sự gia tăng ở cả hai phía. Trước diễn biến này, Chính phủ Liban đã có động thái ngoại giao khi quyết định đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sau cuộc họp Nội các ngày 26/3, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan các hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Liban.

Chính phủ Liban cho rằng các hành động này đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời đã yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Quân đội Israel thông báo mở rộng chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban, triển khai thêm lực lượng và tiến sâu hơn về phía sông Litani.

Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/3 thông báo sẽ điều thêm hai sư đoàn nữa vào Liban để tiến hành các hoạt động chống lực lượng Hezbollah. Sư đoàn 162 và Sư đoàn 98 sẽ cùng với Sư đoàn 91 và Sư đoàn 36 của IDF tiến hành các cuộc truy quét vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch thiết lập một “vùng đệm” mở rộng tại miền Nam Liban nhằm tăng cường an ninh khu vực biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, với việc bổ sung nói trên, chiến dịch quân sự hiện nay của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban sẽ tiệm cận mức độ của cuộc chiến toàn diện năm 2024.

Trong chiến dịch quân sự ở miền Nam Liban cuối 2024, IDF đã huy động một lực lượng lớn hơn nhiều so với lực lượng hiện tại. Tuy nhiên, binh lính IDF khi đó chỉ phá hủy tuyến làng mạc đầu tiên để tiêu hủy vũ khí giấu kín của Hezbollah.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ngày 26/3 tiếp tục tiến hành các đợt tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel, gây thương vong và thiệt hại.

Giao tranh giữa hai bên cũng khiến số người thiệt mạng và bị thương tại Liban gia tăng. Theo Bộ Y tế Liban, các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành nhằm vào Hezbollah tại Liban đã khiến 1.116 thiệt mạng, đồng thời buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nơi ở.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban bùng phát trở lại từ đầu tháng 3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới, nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran. Israel đã tiến hành các chiến dịch quân sự đáp trả, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực./.

