Ngoại trưởng Đức thông báo việc Mỹ và Iran xúc tiến gặp trực tiếp

Ngày 27/3, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Washington và Tehran đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp được cho là sẽ diễn ra “rất sớm.”

Theo Ngoại trưởng Wadephul, các bên đã có các cuộc tiếp xúc gián tiếp trước đó và hiện đang xúc tiến cho một cuộc gặp trực tiếp, có thể được tổ chức tại Pakistan. Tuy nhiên, phía Đức chưa tiết lộ thêm chi tiết về nguồn tin cũng như nội dung cụ thể của cuộc đàm phán.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ được “tăng cường và mở rộng sang các mục tiêu bổ sung.”

Trong một cuộc đánh giá tình hình với các sỹ quan quân đội cấp cao, Bộ trưởng Katz cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dân thường Israel, bất chấp những cảnh báo trước đó từ Tel Aviv.

Theo Bộ trưởng Katz, ông cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công tên lửa vào "dân thường Israel."

Cũng trong ngày 27/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tấn công căn cứ hải quân quan trọng của Iran ở thành phố Yazd. Theo IDF, đây là địa điểm được Tehran sử dụng để lập kế hoạch, phát triển, lắp ráp và bảo quản các tên lửa tiên tiến được thiết kế để phóng từ tàu nổi, tàu ngầm và trực thăng nhằm vào cả các mục tiêu hàng hải di động và cố định.

Trong khi đó, phía Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các di sản văn hóa của nước này.

Giới chức Tehran cho biết ít nhất 120 công trình đã bị hư hại kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó có nhiều địa danh nổi tiếng như Cung điện Golestan, Cung điện Saadabad và một số di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận./.

