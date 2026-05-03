Ít nhất 7 người thương vong trong đợt không kích mới nhất vào Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 3/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã triển khai một dự án đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban và gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Israel.



Trong một phát biểu, ông Netanyahu nhấn mạnh dự án đã được khởi động từ vài tuần trước và hiện đã có báo cáo tiến độ ban đầu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel thừa nhận việc xây dựng giải pháp hiệu quả sẽ “cần thời gian,” phản ánh tính chất phức tạp của mối đe dọa từ UAV thế hệ mới.



Thực tế chiến trường cho thấy các UAV góc nhìn thứ nhất, thường được gọi là FPV, đang trở thành vũ khí nổi bật trong kho vũ khí của Hezbollah. Loại UAV này có chi phí thấp nhưng độ chính xác cao, có thể tấn công trực tiếp xe tăng, phương tiện quân sự và binh sỹ.

Đáng chú ý, một số UAV được điều khiển bằng cáp quang, khiến chúng gần như miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu điện tử, qua đó làm suy giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện có.

Trong một vụ việc gần đây, UAV FPV do Hezbollah điều khiển đã tấn công nhóm binh sỹ Israel đang sửa chữa xe tăng tại miền Nam Liban, khiến một binh sỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các vụ tấn công tương tự trong thời gian qua đã gây hàng chục ca thương vong, cho thấy xu hướng chuyển dịch từ chiến tranh hỏa lực gián tiếp sang các đòn tấn công chính xác bằng UAV.



Trước tình hình này, giới chức quân sự Israel đánh giá UAV FPV là mối đe dọa “phức tạp và khó đối phó,” đòi hỏi phải phát triển các giải pháp mới, bao gồm hệ thống phát hiện quang học, radar nhẹ và các công nghệ đánh chặn tiên tiến. Song song với phòng thủ, Israel cũng đang áp dụng chính công nghệ UAV này trong tác chiến, với việc đặt hàng hàng nghìn thiết bị FPV từ các doanh nghiệp trong nước để trang bị cho lực lượng lục quân.



Trong khi đó, trên thực địa, các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hiện nay. Theo truyền thông Liban, 1 người đi xe máy đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào thị trấn Haris và 3 người khác thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào một đền thờ Hồi giáo ở thị trấn Sammaaiyeh.

Ngoài ra, còn có 3 người bị thương ở thị trấn Safad al-Battikh.



Giới chức cũng mới phát hiện 2 thi thể tại khu vực Al-Maaliyeh thuộc quận Tyre sau một cuộc không kích của Israel một ngày trước đó. Máy bay chiến đấu của Israel cũng đã thực hiện các cuộc không kích trên khắp các quận Nabatieh và Tyre, phá hủy nhiều nhà cửa.



Trước khi tiến hành không kích, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân của 11 làng và thị trấn ở miền Nam Liban, bao gồm cả một số khu vực nằm ngoài phạm vi triển khai lực lượng của Israel. Quân đội Israel thông báo 4 tay súng Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công cuối tuần và "hàng chục vũ khí" của Hezbollah đã bị thu giữ.



Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban được ký kết sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah, xuất phát từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran từ cuối tháng 2 vừa qua. Cả Israel và Hezbollah nhiều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn./.

