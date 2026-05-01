Xung đột Hamas-Israel: Hamas đánh giá tích cực vòng đàm phán tại Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông điệp gửi tới các phe phái Palestine, Phong trào Hồi giáo Hamas mô tả cuộc đàm phán ban đầu với các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập tối 29/4 đã diễn ra "thẳng thắn, rõ ràng, ngắn gọn và trong bầu không khí tích cực.”

Thông điệp cho biết, trong cuộc gặp, phái đoàn Hamas đã truyền đạt thông điệp rõ ràng tới đại diện cấp cao của Liên hợp quốc trong Hội đồng Hòa bình về Gaza Nickolay Mladenov rằng giai đoạn đầu tiên phải được thực hiện trước khi chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Đây là lập trường thống nhất giữa Hamas và các phe phái Palestine khác. Hiện các nhà trung gian đang chờ phản hồi từ Israel để xác định bước đi tiếp theo.

Một nguồn tin cấp cao của Hamas cho biết, ngay sau tối 29/4, phong trào này có thêm một cuộc họp khác với ông Mladenov và các bên liên quan.

Ông Mladenov từ Israel đến thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 28/4, mang theo lập trường của Israel về các đề xuất cập nhật liên quan đến 2 giai đoạn của thỏa thuận với Hamas. Dự kiến, các bên sẽ tiến hành các cuộc họp tiếp theo đến hết ngày 1/5.

Cũng theo nguồn tin từ Hamas, tiến trình đàm phán đang gặp trở ngại do Israel đưa ra yêu cầu về giải trừ quân bị với cam kết bằng văn bản của cả Hamas và các phe phái Palestine khác.

Phía Hamas yêu cầu xây dựng một lịch trình thực hiện rõ ràng các điều khoản trong thỏa thuận, vì quan ngại về tính ràng buộc cho việc rút quân của Israel, cũng như việc thiếu cơ chế giám sát, hay những điểm mơ hồ trong triển khai giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Trong khi đó, Israel yêu cầu gắn tiến trình tái thiết Gaza với giải trừ quân bị và loại trừ các khu vực nằm ngoài "Đường Vàng" khỏi kế hoạch tái thiết.

Trong đề xuất gửi đến các nhà trung gian và ông Mladenov, phong trào Hamas và các phe phái Palestine yêu cầu phải được trao quyền tự quyết tham gia chính trị, thành lập Nhà nước Palestine độc lập và Ủy ban điều hành Gaza phải bắt đầu công việc ngay từ giai đoạn đầu.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, các lực lượng này cũng muốn giải quyết vấn đề giải giáp vũ khí thông qua một thỏa thuận quốc gia, đặt dưới sự giám sát của các quốc gia bảo trợ, đặc biệt là Ai Cập; đồng thời chỉ thực hiện giải giáp song song với tiến trình rút quân hoàn toàn của Israel và giải trừ vũ khí của các nhóm vũ trang có liên hệ với Israel.

Bên cạnh đó, Hamas và các phe phái còn yêu cầu triển khai lực lượng quốc tế từ "Đường Vàng" ngay sau khi Israel rút quân, khởi động kế hoạch phục hồi ngay từ giai đoạn đầu, được tự do hoạt động chính trị và có giải pháp toàn diện cho vấn đề người bị giam giữ.

Liên quan đến các nỗ lực hòa bình khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tại Paris vào ngày 12/6 nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trước đó, Pháp đã quyết định công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 22/9/2025.

Trên thực địa, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn các nguồn tin truyền thông khu vực cho biết Hải quân Israel đã chặn và kiểm soát các tàu thuộc “Hạm đội Sumud Toàn cầu” (Global Sumud Flotilla) do Liên minh Đoàn tàu Tự do (Freedom Flotilla Coalition) tổ chức, khi nhóm tàu này di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải để hướng tới Dải Gaza.

Các tàu bị tiếp cận và khống chế ở cách xa bờ biển Israel” và cách bờ biển Gaza hàng trăm hải lý, gần khu vực đảo Crete của Hy Lạp. Theo truyền thông địa phương, Israel đã bắt giữ 175 người thuộc nhiều quốc tịch.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel không xác nhận thông tin trên, mà chỉ cho biết nước này “quyết tâm duy trì phong tỏa Dải Gaza và sẵn sàng cho nhiều kịch bản khác nhau.”

Theo các nguồn tin, nhóm tàu gồm 11 chiếc bị mất liên lạc hoàn toàn khi đang ở vùng biển quốc tế.

Italy và Tây Ban Nha yêu cầu thả các công dân nước này và làm rõ sự việc. Tây Ban Nha triệu đại biện Israel tại Madrid, kích hoạt bảo hộ lãnh sự và phối hợp với các nước liên quan.

Một số nguồn thạo tin cho biết vào thời điểm bị chặn, có 24 người Italy và 30 người mang quốc tịch Tây Ban Nha có mặt trên các tàu.

“Hạm đội Sumud Toàn cầu” triển khai chiến dịch mùa Xuân 2026 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza và đưa hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực này. Đây là nỗ lực thứ 2 của hạm đội này sau khi chiến dịch đầu tiên được tiến hành vào tháng 9 năm ngoái đã bị Israel chặn lại trên Địa Trung Hải.

Israel duy trì phong tỏa hải quân đối với Dải Gaza từ năm 2007, sau khi Hamas kiểm soát khu vực, nhằm ngăn chặn vận chuyển vũ khí.

Nhiều tổ chức quốc tế và nhân đạo chỉ trích hành động này của Israel, cho rằng việc phong tỏa đang làm hạn chế nghiêm trọng cung cấp lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu cho người dân Gaza./.

