Xu hướng chi tiêu mạnh quốc phòng do an ninh bất ổn ở Vùng Vịnh

Các nhà phân tích dự báo chi tiêu quốc phòng của các nước Vùng Vịnh có thể sẽ tăng mạnh lên đến 20% trong 3 năm tới, khi các chính phủ điều chỉnh ưu tiên an ninh và bổ sung kho vũ khí sau các xung đột gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, AGBI - trang tin chuyên phân tích tình hình tại Vùng Vịnh - nhận định mức tăng này phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc tái tích trữ vũ khí và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng chuyển từ tăng chi tiêu ngắn hạn sang duy trì trạng thái quân sự ở mức cao trong dài hạn.

Trong thời gian xung đột, quy mô sử dụng vũ khí rất lớn. Chẳng hạn Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phải đối phó với hàng trăm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng hàng nghìn thiết bị bay không người lái, khiến kho dự trữ bị tiêu hao đáng kể và cần được bổ sung nhanh chóng.

Ngay cả trước khi xảy ra xung đột, chi tiêu quốc phòng trong khu vực cũng đã ở mức cao. Saudi Arabia chi khoảng 83 tỷ USD trong năm 2025, tương đương khoảng 6,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi Kuwait chi khoảng 8 tỷ USD. Tổng chi tiêu quân sự của toàn Trung Đông ước đạt 218 tỷ USD trong năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng đợt tăng chi tiêu quốc phòng sắp tới không chỉ mang tính tạm thời mà có thể trở thành xu hướng dài hạn. Trong ngắn hạn, việc mua sắm vũ khí nhằm bù đắp thiếu hụt.

Về lâu dài, mức chi tiêu nền nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao hơn trước. Xu hướng này phản ánh môi trường an ninh ngày càng bất ổn trong khu vực, buộc các quốc gia Vùng Vịnh phải tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ, đặc biệt là các hệ thống phòng không, tên lửa và công nghệ quân sự hiện đại./.

