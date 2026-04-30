Khủng hoảng lưu trữ đe dọa nền kinh tế năng lượng Iran

Lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ đang tạo ra áp lực ngày càng lớn lên Iran, khi nước này nhanh chóng cạn kiệt năng lực lưu trữ dầu thô và chỉ còn khoảng 22 ngày trước khi buộc phải cắt giảm sản xuất nghiêm trọng.

Với tình trạng các kho chứa sắp đầy và lượng hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh, các nhà phân tích cảnh báo Iran có thể sớm đối mặt với thiệt hại lâu dài cho toàn bộ hệ thống năng lượng quốc gia.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hóa Kpler, cùng với tin tức từ Wall Street Journal và Bloomberg, lệnh phong tỏa đã khiến xuất khẩu dầu của Iran giảm khoảng 70%.

Khối lượng dầu được bốc lên tàu chở dầu đã giảm từ 1,85 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3 xuống chỉ còn 567.000 thùng kể từ đầu tháng 4. Để ứng phó, Tehran buộc phải kích hoạt lại các địa điểm lưu trữ bỏ hoang, sử dụng các container tự chế.

Trên biển, tình hình cũng không khả quan hơn. Hình ảnh vệ tinh xác nhận từ 6 đến 8 tàu chở dầu cỡ lớn đang neo đậu ngoài khơi cảng Chabahar ở Vịnh Oman, đóng vai trò như những "kho chứa dầu nổi" nhưng vẫn không thể phá vỡ được vòng phong tỏa của Mỹ. Iran cũng đã huy động siêu tàu chở dầu Nasha - 30 năm tuổi - để lưu trữ dầu khẩn cấp gần đảo Kharg.

Theo Bloomberg, lượng dầu thô dự trữ trên đất liền của Iran đã tăng thêm khoảng 4,6 triệu thùng kể từ khi bị phong tỏa, lên gần 49 triệu thùng. Trên biển, Iran hiện nắm giữ khoảng 184 triệu thùng trong các kho chứa nổi, trong đó 60 triệu thùng bị mắc kẹt trong vùng phong tỏa.

Mặc dù tổng dung lượng lưu trữ lý thuyết ước tính khoảng 95 triệu thùng, Kpler cho rằng một phần đáng kể trong số này không thể sử dụng trên thực tế do các hạn chế về vận hành, an toàn và địa lý. Nếu không có giải pháp đột phá, Iran có thể buộc phải cắt giảm sản lượng lên tới 1,5 triệu thùng mỗi ngày vào giữa tháng 5./.

