Iran cảnh báo sẽ có “hành động quân sự chưa từng có”

Ngày 29/4, Iran cảnh báo sẽ có “hành động quân sự thực sự và chưa từng có” nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và bắt giữ các tàu liên quan đến Iran trên các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Truyền hình nhà nước Press TV của Iran dẫn một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết lực lượng vũ trang nước này chỉ “kiên nhẫn có giới hạn” và sẽ buộc phải có “phản ứng trừng phạt” nếu Mỹ tiếp tục duy trì “phong tỏa bất hợp pháp” eo biển chiến lược Hormuz.

Cũng theo nguồn tin trên, nếu các hành động của Mỹ tiếp diễn và các điều kiện của Iran không được đáp ứng, Tehran sẽ sớm có "cách thức phản ứng khác” đối với hành động phong tỏa của Mỹ.

Hãng tin Tasnim cũng của Iran khẳng định căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu của Iran trong vùng biển quốc tế.

Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani coi hành động trên của Mỹ là hành vi “ép buộc bất hợp pháp và can thiệp vào hoạt động thương mại hợp pháp."

Trong khi đó, công tố viên liên bang Mỹ tại Washington, Jeanine Pirro, được dẫn lời trên mạng xã hội X thừa nhận Mỹ đã bắt giữ 2 tàu M.T. Majestic và M.T. Tiffany, thu giữ khoảng 3,8 triệu thùng dầu của Iran.

Cùng ngày 29/4, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry kêu gọi đình chỉ Israel khỏi các hoạt động thể thao quốc tế, vì đã vi phạm Hiến chương Olympic trong cuộc xung đột với Iran.

Ông Donyamali cho biết nhiều vận động viên Iran đã bị thiệt mạng và các cơ sở thể thao bị phá hủy trong các cuộc tấn công “tàn ác.”

Cũng theo ông Donyamali, IOC cần thể hiện lập trường “rõ ràng và trách nhiệm,” lên án các hành động của Israel, cấm các đội tuyển nước này tham gia các sự kiện quốc tế và thành lập ủy ban điều tra thiệt hại đối với hệ thống thể thao cỉa Iran và quyền lợi của các vận động viên nước này./.

