Toàn cảnh cuộc trục vớt thành công chiếc xe tăng bị chôn vùi ở bãi biển Quy Nhơn

Khoảng 19h ngày 29/4, chiếc xe tăng cũ bị chôn vùi dưới cát sau hàng chục năm đã được các đơn vị bộ đội trục vớt thành công.

Theo đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng phối hợp với doanh nghiệp để sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này.

Hiện chiếc xe tăng đã được kéo lên khỏi mặt cát và đang được lực lượng quân đội vận chuyển đưa về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.

Ngoài chiếc xe tăng, các đơn vị cũng đã trục vớt được hàng chục vật dụng khác của xe tăng và phát hiện một số loại vũ khí.

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay sau khi phát hiện các loại vũ khí, đạn dược, đơn vị cũng đã tiến hành bảo quản, đưa về khu vực bảo vệ an toàn.

Đối với chiếc xe tăng, một số ý kiến nhận định đây có thể là bộ phận của xe tăng M41 từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, danh tính và nguồn gốc phương tiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh./.