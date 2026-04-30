Lễ công bố quyết định thành lập 10 phường thuộc thành phố Đồng Nai

Ngày 30/4, Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập 10 phường mới, mở ra cơ hội phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý địa phương.

Ngày 30/4, tại Đồng Nai, các phường gồm Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Khai, Lộc Ninh, Trảng Bom, Dầu Giây, Trị An và Tân Phú cùng đồng loạt tổ chức lễ công bố Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc thành lập phường trực thuộc thành phố Đồng Nai.

Đây là những phường có vị trí địa lý chiến lược, là trung tâm của các huyện khi còn vận hành chính quyền địa phương 3 cấp.

Việc thành lập mới các phường cũng mở ra không gian phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân trong giai đoạn mới./.