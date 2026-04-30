Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành 10 phường mới

Ngày 30/4, Thành ủy Đồng Nai đã công bố Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 ngày 14/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Đồng Phú, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Khai, Lộc Ninh, Trảng Bom, Dầu Giây, Trị An và Tân Phú.

Phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên 138,66km2 và quy mô dân số 39.213 người.

Trên địa bàn phường hiện có 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, với tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Phường còn sở hữu 4 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp Hà Mỵ với diện tích 10ha; Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 với diện tích 105ha; Cụm công nghiệp Tân Phú 1 với diện tích 49ha…

Những năm qua, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 91,2 triệu đồng/người/năm; toàn xã hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo…

Trung tâm hành chính phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo quyết định được công bố, phường Xuân Lộc có tổng diện tích 140.59km2, hơn 101.400 dân số.

Theo bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Lộc đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng. Xuân Lộc giữ vai trò là khu vực phát triển động lực, có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội và đô thị hóa. Phường có tiềm năng phát triển thành khu đô thị, góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có diện tích 130,12km2 và 95.992 dân số, phường Long Thành được xác định là đô thị gắn kết với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trở thành khu vực cửa ngõ của quốc gia đối với quốc tế.

Long Thành là trung tâm dịch vụ hậu cần hỗ trợ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trung tâm logistics, kho vận, công nghiệp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ; là khu vực quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước.

Với diện tích 68,77km2 và 95.592 dân số, phường Trảng Bom có lợi thế trong liên kết vùng, tiếp giáp các khu vực phát triển năng động, là địa phương tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Phường Dầu Giây (diện tích 98,86km2; 72.004 dân số), có vị trí địa lý thuận lợi, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, giao thương và phát triển công nghiệp dịch vụ.

Phường Trị An (diện tích 660,47km2; 51.757 dân số) có vị trí nằm sát hồ Trị An, một trong những hồ nước lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, không chỉ cung cấp nguồn nước dồi dào mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp; là cửa ngõ vào Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, nơi được UNESCO công nhận là vùng sinh quyển của thế giới.

Phường Tân Phú (diện tích 105,8km2; 77.025 dân số), là phường trung tâm của khu vực phía Đông thành phố Đồng Nai với tốc độ phát triển kinh tế mạnh và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; có lợi thế trong phát triển thương mại, dịch vụ đa dạng.

Phường Lộc Ninh có diện tích 67,51km2 và quy mô dân số 31.484 người. Phường Tân Khai có diện tích 161,79km2 và quy mô dân số 39.147 người.

Phường Nhơn Trạch (diện tích 108,04km2; 156.798 dân số), là cửa ngõ giao thương chiến lược phía Tây Nam thành phố, kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm. Phường phát triển về công nghiệp, dịch vụ logistics và là đô thị vệ tinh sân bay Long Thành và sở hữu tiềm năng du lịch sinh thái.

Dự và phát biểu tại lễ Công bố thành lập phường Nhơn Trạch, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết Nhơn Trạch là địa bàn có quy mô dân số đông, tập trung nhiều khu công nghiệp và luôn nằm trong tốp đầu đóng góp ngân sách cho thành phố. Sự kiện chính thức trở thành phường mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình của Nhơn Trạch từ mô hình quản trị nông thôn sang chính quyền đô thị hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của thành phố Đồng Nai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị phường Nhơn Trạch khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị đô thị hiện đại và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Song song đó, tập trung cao độ cho công tác quản lý đô thị từ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đến bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sớm đưa vào khai thác.

Phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Đồng Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn lưu ý: Đồng Phú khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị; bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực quản lý đô thị, phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, phường tổ chức quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, bền vững; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho rằng: Việc chuyển từ xã lên phường không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay địa giới hành chính, mà là sự chuyển đổi toàn diện về mô hình phát triển từ quản lý nông thôn sang quản lý đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4/2026 Nghị quyết của Quốc hội quy định thành lập thành phố Đồng Nai, kế thừa toàn bộ địa giới, dân số của tỉnh, đồng thời tổ chức lại bộ máy chính quyền, bảo đảm yêu cầu quản lý và phát triển toàn diện.

