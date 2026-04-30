Lạng Sơn: Linh hoạt điều hành hoạt động xuất nhập cảnh

Hiện nay, nhu cầu giao thương, du lịch, thăm thân qua biên giới ngày càng sôi động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thông quan xuất nhập cảnh dịp lễ 30/4-1/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, đảm bảo không để xảy ra ùn ứ kéo dài.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các quy trình kiểm tra, kiểm soát được Bộ đội Biên phòng thực hiện chặt chẽ, linh hoạt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo, kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục.

Để hỗ trợ hành khách hiệu quả, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn bố trí lực lượng hướng dẫn khai báo, phân luồng khách ngay từ cửa xuất cảnh và nhập cảnh, tránh tình trạng dồn ứ, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Các bảng thông tin, biển chỉ dẫn được lắp đặt tại nhiều vị trí dễ quan sát, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận quy trình làm thủ tục.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn nhận định, dịp lễ số lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị thường gia tăng với mức dao động khoảng 6.000-7.000 người, tăng khoảng 15-20% so với ngày thường; chủ yếu là hành khách du lịch, thăm thân.

Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, tăng cường quân số tại các khâu kiểm soát, bố trí 100% các bốt làm thủ tục vào thời điểm khách tăng cao.

Lần đầu tiên được xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chị Trần Thùy Linh (du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự hài lòng trước thái độ phục vụ và sự chuyên nghiệp của lực lượng chức năng cửa khẩu.

Chị Linh cho biết ngay ở luồng xuất cảnh, lực lượng Biên phòng đã hướng dẫn tận tình về thủ tục, chỉ dẫn hướng đi rõ ràng nên hầu như mọi người không bị lúng túng. Điều này giúp hành khách yên tâm, không bị ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch.

Đặc biệt, tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma, hệ thống cổng kiểm soát tự động kết hợp camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt đã được lắp đặt, vận hành hiệu quả trong xử lý thủ tục tự động đối với cư dân biên giới và lái xe thường xuyên qua lại bằng giấy thông hành. Nhờ đó, thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh được rút ngắn từ khoảng 5 phút xuống còn chưa đầy 1 phút.

Đại úy Đồng Đình Yên, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn thông tin việc ứng dụng công nghệ vào kiểm soát xuất nhập cảnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác xử lý, giải quyết thủ tục nhanh chóng, đặc biệt trong những thời điểm lượng khách tăng cao như lễ, tết. Cùng đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền tới hành khách về việc chấp hành tốt các quy định liên quan thủ tục, an ninh cửa khẩu.

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được lực lượng chức năng trong khu vực các cửa khẩu đặt lên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh nguy cơ cao về xâm nhập các dịch bệnh truyền nhiễm mới từ nước ngoài. Tại khu vực nhập cảnh, lực lượng kiểm dịch y tế bố trí và vận hành thường xuyên hệ thống camera giám sát thân nhiệt tự động 24/24 giờ. Hành khách cũng được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và theo dõi sức khỏe cá nhân.

Với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành cùng tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng, hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang được duy trì ổn định, thông suốt.

Thời gian tới, dự báo lưu lượng người qua lại sẽ tăng cùng các hoạt động thương mại biên mậu; do đó, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều hành, tăng cường phối hợp liên ngành, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm soát xuất, nhập cảnh./.

Lạng Sơn: Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, cửa khẩu với Trung Quốc Năm đồn Biên phòng ở Lạng Sơn và Trạm Kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) cam kết xây dựng “Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên,” góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.