51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai

Hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, ngày 29/4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Liên bang Nga) đã trang trọng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).



Theo phóng viên TTXVN tại Nga, đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán, đại diện Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội cựu chiến binh Nga, Hội người Việt Nam vùng Primorye, cùng đông đảo bà con và sinh viên đang học tập tại Vladivostok đã đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vladivostok, cùng cúi đầu tưởng nhớ công ơn trời biển của vị lãnh tụ kính yêu - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp độc lập và thống nhất đất nước.

Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên (giữa) cùng đại diện Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội cựu chiến binh Nga tại Primorye tại Lễ kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu về ý nghĩa lịch sử của đại thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định đây là mốc son chói lọi không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Ông nhấn mạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố quyết định tạo nên thành công vĩ đại đó.

Tiếp nối tinh thần chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động 1/5, các thế hệ người Việt trong và ngoài nước hôm nay đang không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lao động cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.



Nhân dịp này, Tổng lãnh sự gửi lời tri ân sâu sắc đến các bạn bè và các cựu chiến binh Nga vùng Primorye vì sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị với Việt Nam tại vùng Primorye và Hội cựu chiến binh tại địa phương, Tổng lãnh sự tin tưởng các tổ chức này tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.



Tổng lãnh sự cũng đánh giá cao sự gắn bó của Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng toàn thể cộng đồng đang sinh sống, học tập tại đây, khẳng định con người, trí tuệ, công sức của cộng đồng người Việt Nam tại Primorye là bộ phận không thể tách rời của đất nước. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò đóng góp trí và lực của cộng đồng trong giai đoạn đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần đưa đất nước vươn mình và thắt chặt thêm tình hữu nghị và mối quan hệ bạn bè bền vững giữa hai nước Việt Nam và Nga.



Sau hoạt động dâng hoa, Lễ kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam diễn ra thân tình và ấm cúng. Điểm lại thành tựu sau hơn nửa thế kỷ thống nhất, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên tự hào chia sẻ về vị thế mới của đất nước với quy mô kinh tế đứng thứ 32 thế giới, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 510 tỷ USD. Đạt được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và đóng góp không ngừng của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có bà con tại vùng Primorye.



Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đề cập tới các công trình biểu tượng như Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long hay Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, Cung Văn hóa Lao động, Bệnh viện hữu nghị Việt-Xô, tượng đài hữu nghị Việt Nam-Nga tại Cam Ranh, đặc biệt, thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vừa được ký kết vào tháng 3/2026.

Tổng lãnh sự cho rằng đây chính là minh chứng cho tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời tin tưởng những biểu tượng hữu nghị như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều ở cả Việt Nam và Nga.



Bà Zinaida Iovkova, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Bày tỏ vinh dự khi tham gia Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó Giám đốc Đại học Liên bang Viễn Đông, ông Evghenhi Vlasov cho rằng, sự kiện ngày 30/4 của Việt Nam, cũng tương tự như Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lòng người dân mỗi nước. Bởi sự tương đồng đó, ông cảm nhận được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của chiến thắng 30/4, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam.

Ông tin tưởng rằng những nhân chứng sống cho những năm tháng chiến tranh khó khăn đã qua tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ - lực lượng quan trọng góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Trang trọng đeo trên ngực tấm huy chương hữu nghị do nhà nước Việt Nam trao tặng, bà Zinaida Iovkova - Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, công dân tiêu biểu của vùng Primorye - xúc động chia sẻ về 4 lần bà đến Việt Nam và những hoạt động vận động vì Việt Nam, đóng góp cho quan hệ hai nước từ thời chiến tranh cho tới tận ngày nay.

Bà vẫn thường xuyên theo dõi báo chí Nga viết về Việt Nam và biết rằng trong 40 năm qua, kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ chưa từng có. Đã từ lâu, gia đình, con cháu của bà luôn chọn Việt Nam là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hằng năm. Bà chia sẻ niềm xúc động và luôn coi các bạn bè, đồng chí Việt Nam như là một phần trong gia đình mình.



Cựu chiến binh Ivan Kolesnikov tặng kỷ vật về thời gian giúp đỡ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Vị Trung tá nay đã cao tuổi Ivan Kolesnikov - cựu chiến binh phi đội bay “Kharol - Cam Ranh” - trang trọng tặng hình ảnh chiếc máy bay đã gắn bó với giai đoạn phục vụ trong quân ngũ của ông và chúc mừng Tổng lãnh sự quán nhân sự kiện trọng đại kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước của Việt Nam.



Thay mặt cộng đồng tại vùng Viễn Đông, ông Đỗ Tuấn Nghĩa và ông Đào Mạnh Dũng, đại diện Hội người Việt Nam tại Primorye, xúc động nhắc lại rằng, để có được màu xanh bình yên hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chịu đựng những đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi để tiến hành cuộc đấu tranh hơn 30 năm vì độc lập, vì tự do. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân đội và nhân dân 3 miền Bắc - Trung - Nam đã biến điều không thể thành có thể.



Những món ăn đậm đà hương vị Việt, những tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con cộng đồng tại Vladivostok biểu diễn và sự giao lưu làm cho buổi lễ thêm phần ấm cúng và sôi nổi, kết nối mọi người trong tình đoàn kết đồng bào và tình hữu nghị Việt - Nga bền chặt.



Sự kiện đã góp phần lan tỏa tới cộng đồng người Việt và bạn bè Nga tại thành phố cảng vùng Viễn Đông hình ảnh Việt Nam hòa bình, nghĩa tình và giàu bản sắc, chủ động tiến bước vào giai đoạn phát triển mới./.

Lớp học đặc biệt giữ gìn nguồn cội và lan tỏa giá trị Việt Nam tại Nga Tại St. Petersburg, có một lớp học tiếng Việt mang tên “Câu lạc bộ hữu nghị Việt-Nga” đang trở thành điểm tựa văn hóa cho cộng đồng người Việt xa xứ, đồng thời là cầu nối cho tình hữu nghị Việt-Nga.



