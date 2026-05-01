Sức hấp dẫn Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) ở thành phố Vladivostok (Nga) đã tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Trở về cội nguồn.”

Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, phát biểu chúc mừng sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cho rằng chủ đề “Trở về cội nguồn” của lễ hội mang ý nghĩa sâu sắc.

Đây không chỉ là một chủ đề văn hóa, mà còn là hành trình trở về với lịch sử, truyền thống dân tộc và những giá trị thiêng liêng đã hun đúc nên tâm hồn Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tiết mục văn nghệ Việt Nam tại lễ hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ hội năm nay được tổ chức trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, qua đó khẳng định sức mạnh của tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Theo Tổng lãnh sự, với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đặc biệt là những sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, những giá trị lịch sử ấy càng trở nên ý nghĩa.

Các sinh viên cần nhận thức sâu sắc rằng, được học tập trong môi trường quốc tế, được tiếp cận tri thức hiện đại và nền khoa học tiên tiến là cơ hội quý báu để mỗi người trẻ nâng cao năng lực bản thân, đồng thời chuẩn bị hành trang đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Tổng lãnh sự cho rằng, là sinh viên Việt Nam tại FEFU, các sinh viên cần ý thức vai trò cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga - hai dân tộc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Do vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ là học tập, rèn luyện bản thân thật tốt, mà còn phải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Nga ngày càng bền chặt và phát triển.

Bạn bè quốc tế thích thú với góc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Những hoạt động tại lễ hội giúp các sinh viên Nga và quốc tế hiểu rõ hơn nữa về những nét riêng độc đáo của lịch sử, văn hóa, giá trị và tâm hồn người Việt Nam, tìm ra những điểm tương đồng trong văn hóa và tâm hồn của người Việt Nam và người Nga, qua đó càng thắt chặt hơn nữa tình cảm bạn bè, anh em gắn bó giữa hai dân tộc.

Trong phát biểu của mình, ông Evgeniy Vlasov, Phó Giám đốc FEFU, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự kiện diễn ra tại khán phòng trang trọng của nhà trường.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm này khi cả hai dân tộc cùng hướng tới những ngày kỷ niệm chiến thắng trọng đại.

Hướng tới tháng Năm lịch sử, ông Vlasov cho biết đây sẽ là khoảng thời gian diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng như Diễn đàn “Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam” và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhắc lại với niềm thành kính về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã 3 lần đặt chân đến thành phố Vladivostok và là người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị Nga-Việt.

Ông tự hào nhắc lại truyền thống nhiều thập kỷ của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam tại FEFU trong việc đào tạo các chuyên gia ngôn ngữ và cả các thế hệ sinh viên Việt Nam tại đây.

Ông gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ, những người sẽ đóng vai trò là nhịp cầu kết nối, truyền tải ngôn ngữ và tinh hoa văn hóa giữa hai dân tộc trong tương lai.

Không gian lễ hội tái hiện sinh động một Việt Nam thu nhỏ với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa.

Bạn bè quốc tế làm quen với điệu nhảy sạp. (Ảnh: TTXVN phát)

Các bạn trẻ quốc tế vô cùng hào hứng khi lần đầu được tham gia các hoạt động như tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, chơi chuyền, múa sạp, vẽ tranh Đông Hồ, viết thư pháp tiếng Việt, vẽ nón, hay những trò chơi kiến thức và mang tính sáng tạo như đoán bí mật của phở, đố vui về Việt Nam, check-in góc Việt Nam...

Các gian hàng và hoạt động trải nghiệm đã tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, đậm chất Việt.

Là bạn trẻ người Nga gắn bó với Lễ hội Văn hóa Việt Nam ngay từ những ngày đầu, Danil Ukhalov, thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại FEFU, chia sẻ về niềm yêu thích tiếng Việt, một ngôn ngữ thú vị, giàu bản sắc.

Anh kể lại quá trình học tập, những kỷ niệm khó quên khi đi thực tế tại Hà Nội: từ sinh hoạt của người dân đến phố phường, những món ăn, đặc biệt là vị phở Hà Nội khác hẳn với vị phở ở Nga… tất cả đều in sâu trong tâm trí của Danil Ukhalov.

Chính văn hóa và con người Việt Nam đã khiến chàng trai trẻ người Nga này thêm yêu và gắn bó. Danil Ukhalov rất tâm huyết khi làm trợ giảng cho khoa Tiếng Việt tại FEFU, hướng dẫn sinh viên mới cách học, trải nghiệm văn hóa và định hướng nghề nghiệp với ngôn ngữ thú vị này.

Theo Danil Ukhalov, điều quan trọng đối với cả sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga, dù học tiếng Nga hay tiếng Việt ở mỗi nước, là phải nỗ lực hết mình trong học tập để ngôn ngữ sẽ là phương tiện giúp họ đạt được mong muốn trong sự nghiệp sau này.

Xúc động đặt tay lên ngực, Danil Ukhalov nói: “Với tôi, Hà Nội không phải là một thành phố để du lịch bình thường như bao người, mà đó còn là một nơi tôi vô cùng yêu quý và trân trọng như quê hương của mình.”

Sự kiện Lễ hội Văn hóa Việt Nam cho thấy sự hào hứng và ấn tượng của những bạn trẻ Nga cũng như quốc tế khi tham dự, khẳng định sức sống và sự lan tỏa của văn hóa và hình ảnh Việt Nam trong môi trường giáo dục quốc tế./.

