Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội sinh viên quốc tế ở Nga

Tiếp nối truyền thống từ năm 2007, ngày 15/4, tại trường Đại học tổng hợp Kỹ thuật quốc gia giao thông đường bộ Moskva (MADI) ở thủ đô Liên bang Nga đã diễn ra Lễ hội sinh viên quốc tế với chủ đề “Đất nước tôi.”

Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các quốc gia đang theo học tại trường.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham gia sự kiện có khoảng 15 đại diện các đại sứ quán tại nước chủ nhà Nga, cùng đông đảo sinh viên đến từ Nga và nhiều quốc gia như Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Haiti… Lễ hội gồm 2 nội dung chính: không gian ẩm thực truyền thống và chương trình biểu diễn nghệ thuật.



Gian hàng ẩm thực của Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tại khu vực ẩm thực, các gian hàng đã mang đến một “hành trình vị giác” phong phú, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của nhiều nền văn hóa. Đặc biệt, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế nhờ những món ăn đậm đà hương vị quê hương, thể hiện sự tinh tế và khéo léo trong chế biến. Ngoài ra, thực khách cũng có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng, độc đáo từ các nước vùng Trung Á và châu Phi.



Phần thứ hai của lễ hội là chương trình văn nghệ đầy màu sắc tại hội trường chính. Các sinh viên đã hóa thân thành những “đại sứ văn hóa,” trình diễn nhiều tiết mục hát, múa và nhạc cụ dân tộc đặc sắc.

Trong khi các tiết mục đến từ Trung Á và châu Phi sôi động, mạnh mẽ, thì phần trình diễn của sinh viên Việt Nam lại ghi dấu ấn bằng nét duyên dáng, uyển chuyển của nghệ thuật truyền thống, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.



Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo), ông Pavel Shevtsov, nhấn mạnh đây là chương trình ý nghĩa, quy tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, với sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế nhận học bổng từ cơ quan.

Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sinh viên quốc tế nhận được sự tài trợ từ Rossotrudnichestvo để học tập tại MADI trong thời gian tới.



Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị giữa cộng đồng sinh viên các nước, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia đến bạn bè quốc tế.

Đối với sinh viên Việt Nam tại MADI, đây còn là cơ hội để khẳng định bản sắc riêng trong một cộng đồng đa quốc gia, để lại ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam thân thiện, tài năng và mến khách./.

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng tới những sự kiện lớn của đất nước Chương trình nghệ thuật "Ánh sáng phương Đông" tại Moskva kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên và hướng tới đại Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, thúc đẩy giao lưu và văn hóa.