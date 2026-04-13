Thắp sáng niềm tin về hòa bình và chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 12/4, tại chùa Heungryunsa, thành phố Incheon, Lễ cầu an - cầu nguyện biển đảo và hòa bình thế giới năm 2026 đã được tổ chức trang nghiêm, thu hút sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử Việt Nam và Hàn Quốc cùng đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Sự kiện - do Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức - diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang ý nghĩa tâm linh và đối ngoại nhân dân sâu sắc.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các vị giáo phẩm và quan chức cấp cao của nước chủ nhà như Hòa thượng Pháp Luân - Chủ tịch Viện Xúc tiến Văn hóa Phật giáo Incheon, Thầy Won Gak, ông Shin Jae Kyung - Phó Thị trưởng Incheon, ông Do Seong Hun - Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Incheon và ông Jo Ui Young - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Incheon cùng nhiều tổ chức, hội đoàn của cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam - nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động cầu an không chỉ ở khía cạnh tín ngưỡng, mà còn thể hiện tinh thần hướng về Tổ quốc, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đóng góp tiếng nói tích cực vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, những hoạt động mang tính kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn như vậy càng có ý nghĩa thiết thực.

Đại diện Đại sứ quán cũng khẳng định cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhà nước Việt Nam nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, khuyến khích các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước.

Trong thông điệp cầu an đầy xúc động, Ni sư Thích Nữ Giới Tánh - Chủ tịch hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc kiêm Giám đốc Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam toàn quốc và là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã đưa ra “Thông điệp Hòa bình” với những tôn chỉ nhân văn sâu sắc.

Ni sư nêu bật tinh thần coi trọng mọi sự sống và xây dựng lối sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng đa dạng về chủng tộc, văn hóa và nâng cao ý thức xóa bỏ bạo lực, chiến tranh.

Đặc biệt, Ni sư gửi gắm nguyện vọng thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và đóng góp cho thịnh vượng toàn cầu thông qua sự hợp tác, lòng từ bi và xóa bỏ phân biệt đối xử bất bình đẳng giới vì một xã hội lành mạnh hơn.

Đồng quan điểm với Ni sư Thích Nữ Giới Tánh, ông Shin Jae Kyung - Phó Thị trưởng Incheon - chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc với cộng đồng người Việt Nam khi phải rời xa quê hương để lập nghiệp tại Hàn Quốc, nhấn mạnh bản thân ông cũng từng trải qua cảm giác xa quê nên thấu hiểu những khó khăn, thử thách này.

Ông cho rằng trong hoàn cảnh đó, sự gắn kết giữa những người đồng hương, cùng với niềm tin chung vào các giá trị tinh thần như Phật giáo, chính là nguồn động lực quan trọng giúp cộng đồng vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Đề cao ý nghĩa của cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, Phó Thị trưởng Shin Jae Kyung khẳng định chính quyền thành phố Incheon cam kết sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, trở thành “người hàng xóm, người bạn và chỗ dựa vững chắc” để cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống, hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghi lễ Phật giáo truyền thống của hai nước như chào cờ, quy y Tam Bảo, tụng kinh Bát Nhã và tụng kinh theo nghi thức Việt Nam đã được thực hiện một cách trang nghiêm.

Các đại biểu và đại diện kiều bào Phật tử chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Bên cạnh đó là các hoạt động phát nguyện, trao quà, biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống, góp phần làm nổi bật sự giao thoa văn hóa Việt - Hàn.

Lễ cầu an khép lại trong không khí trang trọng, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, góp phần củng cố nền tảng giao lưu văn hóa-tôn giáo và tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước./.

