Kiều bào, lưu học sinh tại Bắc Kinh bày tỏ xúc động sau cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh.

Sự kiện này đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, nhận được những chia sẻ chân thành, xúc động từ kiều bào và lưu học sinh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, anh Hoàng Đình Thiết, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, cho biết cuộc gặp gỡ đã mang lại những ấn tượng đặc biệt về phong cách gần gũi, ấm áp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Theo anh Thiết, dù lịch trình công tác dày đặc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn dành thời gian lắng nghe, hỏi thăm đời sống và tâm tư của bà con kiều bào. Anh chia sẻ: “Những cử chỉ giản dị, ánh mắt thân thiện và cách trò chuyện cởi mở đã tạo nên cảm giác gắn kết, như không có khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân.”

Không chỉ dừng lại ở sự gần gũi, anh Thiết bày tỏ ấn tượng sâu sắc với tầm nhìn phát triển đất nước được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong cuộc gặp. Trong đó, giáo dục và khoa học-công nghệ được xác định là những trụ cột then chốt nhằm nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập.

Đặc biệt, việc đề cập tới sự phát triển của hệ thống đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc được anh Thiết đánh giá là minh chứng sinh động cho việc ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào thực tiễn, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, thúc đẩy giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là kinh nghiệm có giá trị để Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển.

Anh Thiết cho rằng thông điệp dành cho thế hệ trẻ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải mang ý nghĩa định hướng rõ nét. Theo đó, người trẻ sau khi học tập ở nước ngoài không nên chỉ giới hạn ở lựa chọn làm thuê, mà cần nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, dám nghĩ lớn và chủ động tạo ra giá trị cho xã hội.

Anh Thiết nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến mở ra nhiều cơ hội. Thành công không chỉ đến từ việc tìm kiếm một công việc ổn định, mà còn từ khả năng tạo ra việc làm và dẫn dắt người khác,” đồng thời cho rằng cuộc gặp đã tiếp thêm động lực và củng cố niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, chị Vũ Hoàng Thanh Loan, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quốc tế Lacina Trung Quốc, bày tỏ vinh dự khi được tham gia đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm.

Chị Loan cho biết chị đặc biệt xúc động khi chứng kiến các hoạt động làm việc khẩn trương, hiệu quả của đoàn ngay sau khi đến Bắc Kinh, trong đó có việc di chuyển tới thành phố mới Hùng An bằng tàu cao tốc hiện đại của Trung Quốc, cũng như tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Trung Quốc.

Theo chị Loan, những hoạt động này cho thấy rõ hoài bão và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong việc lấy giáo dục và công nghệ cao làm nền tảng cốt lõi cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Là người đã sinh sống và làm việc gần 20 năm tại Bắc Kinh, chị Loan cho rằng bản thân cần nỗ lực hơn nữa trong việc kết nối, lựa chọn và chuyển giao các công nghệ phù hợp từ Trung Quốc về Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình làm chủ công nghệ.

Chị Loan bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn, trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, cộng đồng kiều bào ở nước ngoài sẽ có những đóng góp thiết thực, dù nhỏ bé nhưng luôn xuất phát từ tình cảm gắn bó sâu sắc với Tổ quốc."

Những chia sẻ của kiều bào và lưu học sinh cho thấy cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp tăng cường gắn kết cộng đồng, mà còn lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng đất nước./.

