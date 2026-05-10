Mở rộng kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu

Ngày 9/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (Paris), Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 80 đại biểu là thành viên cốt cán của các Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên khắp châu Âu, khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của tổ chức này trong cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Đại hội lần thứ II được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của VYSEF sau nhiệm kỳ đầu tiên (2021-2026). Trong giai đoạn vừa qua, liên hiệp hội đã từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, mở rộng mạng lưới hội thành viên và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các phong trào học thuật, văn hóa và cộng đồng trên toàn châu lục.

Sau các phiên làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội VYSEF đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, trong đó nổi bật là việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành khóa 2 gồm 43 ủy viên đã được thông qua, quy tụ những cá nhân tiêu biểu, giàu năng lực và tâm huyết.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên cũng được bầu chọn, với cơ cấu gồm một Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch. Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch VYSEF khóa II.

Bên cạnh đó, Ban Cố vấn nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được thành lập nhằm tăng cường định hướng chiến lược, và chị Nguyễn Thị Diệu Linh được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch danh dự của VYSEF.

Các thành viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu khóa II ra mắt Đại hội. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Một điểm nhấn quan trọng của đại hội là việc tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết trên phạm vi toàn châu Âu. VYSEF đã kết nạp thêm các hội thành viên mới, nâng tổng số hội thành viên lên con số 14 tại nhiều quốc gia gồm Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Hungary, Hà Lan, Bỉ, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Romania, Ireland, Áo, Phần Lan và Vương quốc Anh. Sự phát triển này tiếp tục củng cố vai trò của VYSEF như một tổ chức liên kết quy mô lớn, góp phần tăng cường sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2026, VYSEF đã để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động đa dạng và thiết thực. Các chương trình học thuật như diễn đàn trí thức trẻ, hội thảo chuyên đề, talkshow định hướng nghề nghiệp đã tạo môi trường trao đổi tri thức và phát triển kỹ năng cho sinh viên. Song song đó, các hoạt động văn hóa-cộng đồng như Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, giao lưu văn hóa và các chương trình thiện nguyện hướng về quê hương đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt trẻ.



Các thành viên Ban Chấp hành VYSEF khóa II ra mắt Đại hội. (Ảnh: Đào Dũng/ TTXVN)

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, VYSEF đặt mục tiêu tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn, với trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều phối hoạt động, tăng cường kết nối trí thức trẻ và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đồng thời, tổ chức cũng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ du học sinh toàn diện hơn, từ học tập, đời sống đến cơ hội nghề nghiệp, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa thanh niên Việt Nam tại châu Âu với quê hương và cộng đồng quốc tế.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Pháp, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, nguyên Chủ tịch VYSEF khóa I và vừa được bầu làm Chủ tịch danh dự của VYSEF chia sẻ việc thành lập Liên hiệp hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu là nhằm kết nối cũng như hỗ trợ được các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống học tập và làm việc tại châu Âu. Thông qua nhiệm kỳ 1, VYSEF đã gây dựng thành công những nền móng.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2 tới, với Ban Chấp hành khóa mới, VYSEF sẽ xây dựng được những việc thiết thực cho thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu nói riêng, cũng như là cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu nói chung.

Chủ tịch danh dự của VYSEF cũng đưa ra các ý tưởng cho nhiệm kỳ mới như xây dựng được cổng thông tin của người Việt Nam tại châu Âu, bằng nhiều loại ngôn ngữ để hỗ trợ không chỉ cuộc sống mà cả pháp luật, cũng như lan tỏa văn hóa Việt Nam tại châu Âu; xây dựng kết nối sâu sắc hơn với người Việt Nam thế hệ 2, thế hệ 3 tại châu Âu, để cùng nhau giữ gìn bản sắc Việt Nam cũng như kết nối để người gốc Việt đóng góp thêm cho cộng đồng người Việt ở châu Âu cũng như cho quê hương Việt Nam.



Cùng mong muốn đó, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, tân Chủ tịch VYSEF khẳng định trong nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành sẽ cố gắng giữ vững những thành tựu đã đạt được, đồng thời cố gắng phát huy nội lực của các chi hội thành viên để tạo dựng một cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu đoàn kết, vững mạnh; tổ chức được những sự kiện mang tính kết nối châu lục có hiệu quả thiết thực; và trong định hướng sắp tới, sẽ có những chương trình hướng về quê hương đất nước, xây dựng một đội ngũ trí thức trẻ người Việt tại châu Âu, cống hiến hiệu quả hơn nữa cho Việt Nam./.

Kết nối thế hệ trẻ, vun đắp tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam-Đan Mạch Những lập luận chặt chẽ, góc nhìn mới mẻ và tinh thần tranh biện sôi nổi đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ hai nước đối với các vấn đề phát triển bền vững.