Nga dừng trung chuyển dầu đến Đức qua đường ống Druzhba

Từ ngày 1/5 Nga sẽ tạm dừng trung chuyển dầu của Kazakhstan qua đường ống dẫn dầu chính Druzhba đến Đức.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak giải thích lý do vì kỹ thuật không cho phép. Ông cho biết số dầu của Kazakhstan qua đường ống Druzhba đến Đức sẽ được chuyển hướng sang các tuyến đường vận chuyển khác khả dụng hơn.

Về phần mình, Assel Serikpayeva, Cố vấn Bộ trưởng kiêm Người phát ngôn chính thức của Bộ Năng lượng Kazakhstan, cho biết, do việc tạm dừng vận chuyển qua hệ thống Druzhba, nước này sẽ chia lại 260.000 tấn dầu sang các tuyến đường thay thế trong tháng Năm - tuyến đến cảng Ust-Luga (Biển Baltic) và đến hệ thống đường ống của Liên doanh Đường ống Caspian (CPC).

Quan chức Kazakhstan khẳng định rằng những thay đổi về tuyến đường vận chuyển không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất dầu hàng năm. Cơ sở hạ tầng vận tải hiện có cho phép Kazakhstan đảm bảo hoàn toàn xuất khẩu ổn định và nguồn cung dầu thô không gián đoạn cho thị trường toàn cầu.

Từ năm 2023, Kazakhstan cung cấp dầu cho Đức thông qua hệ thống đường ống chính của PJSC Transneft, đi qua Belarus hướng đến điểm giao nhận dầu “Adamova Zastava” để đến nhà máy lọc dầu ở Đức.

Trong quý đầu năm 2026, Kazakhstan đã tăng gấp đôi lượng xuất khẩu sang Đức, đạt 730.000 tấn. Năm 2025, lượng dầu Kazakhstan giao cho Đức (đến nhà máy lọc dầu Schwedt) đạt 2,1 triệu tấn. Năm nay, dự kiến khoảng 3 triệu tấn dầu sẽ được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

Việc Nga dừng trung chuyển dầu Kazakhstan có thể gây ra vấn đề cho Đức, vì Kazakhstan cung cấp gần 20% lượng dầu cho nhà máy lọc dầu lớn Schwedt (PCK Schwedt), nơi sản xuất 90% xăng, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và dầu nhiên liệu cho Berlin và bang Brandenburg lân cận./.

