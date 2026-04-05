Phát hiện thuốc nổ gần đường ống khí đốt Serbia-Hungary

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết quân đội và cảnh sát nước này ngày 5/4 đã phát hiện hai ba lô chứa chất nổ gần một đường ống khí đốt dẫn sang Hungary.



Ông Vucic cho hay hai ba lô chứa "hai gói chất nổ lớn kèm kíp nổ" được tìm thấy tại Kanjiza, miền Bắc Serbia, "cách đường ống khí đốt vài trăm mét."



Đường ống Balkan Stream là phần mở rộng của tuyến TurkStream, vận chuyển khí đốt của Nga tới Serbia và Hungary.



Ông Vucic đã thông báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban "về kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan quân đội và cảnh sát liên quan tới mối đe dọa đối với hạ tầng khí đốt trọng yếu."

Chưa có thông tin về động cơ, song ông Vucic khẳng định có "một số dấu vết nhất định" mà chưa thể công bố ngay, đồng thời khẳng định: "Các cơ quan tình báo của chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ."

Tổng thống Serbia cảnh báo số chất nổ này có thể "đe dọa nhiều sinh mạng" và gây thiệt hại đáng kể cho đường ống.



Serbia, ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, hiện phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga, với lượng nhập khẩu khoảng 6 triệu m³ mỗi ngày, ở mức giá bằng khoảng một nửa giá thị trường./.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào đường ống dẫn khí TurkStream Theo Gazprom, 3 thiết bị bay không người lái đã tấn công một trạm nén khí của đường ống dẫn khí đốt TurkStream. Vụ tấn công không gây thiệt hại gì cho cơ sở hạ tầng của tuyến đường ống này.