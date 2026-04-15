Moldova chính thức tuyên bố rút khỏi Cộng đồng SNG

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 15/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Moldova Mihai Popșoi thông báo nước này chính thức tuyên bố rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và sẽ chấm dứt tư cách thành viên của khối này kể từ ngày 8/4/2027.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Moldova cho biết thông báo đã được gửi đến ban thư ký SNG tại Minsk (Belarus) và đã được xác nhận.

Tuy nhiên, thời hạn trên chưa hẳn là thời hạn cuối cùng do Moldova và SNG vẫn còn cần thảo luận vấn đề nợ tích lũy và những thỏa thuận nào cần duy trì sau khi Moldova rời khỏi Khối.

Trước đó, hôm 8/4, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã ký các sắc lệnh rút khỏi các thỏa thuận sáng lập của SNG. Tuy nhiên, Moldova cho biết vẫn duy trì tham gia một số thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, như Hiệp định khu vực thương mại tự do.

Kể từ năm 2022, Moldova đã không tham dự các cuộc họp của SNG, mà nước này vẫn là thành viên, cũng như Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà nước này là quan sát viên.

Đến cuối năm 2025, Moldova đã hủy bỏ 67 trong số 255 văn kiện được ký kết trong khuôn khổ SNG./.

