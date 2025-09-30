Nga chỉ trích bầu cử Moldova, cho rằng Mỹ chịu sức ép về Tomahawk

Ngày 30/9, bên lề cuộc họp thường niên lần thứ 22 của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra một loạt tuyên bố liên quan đến Ukraine và Moldova.

Về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev, ông Lavrov nhận định: “Tôi cho rằng đây trước hết là kết quả của sức ép từ châu Âu đối với Washington, và Washington muốn thể hiện rằng họ có tính đến ý kiến của các đồng minh. Tôi không nghĩ đây đã là quyết định cuối cùng. Người Mỹ không cung cấp Tomahawk cho tất cả các bên."

Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho biết Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định về vấn đề này, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay Washington đang xem xét đề nghị của Kiev.

Cũng tại sự kiện, ông Lavrov tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội ở Moldova diễn ra gian lận, với số phiếu bị thao túng trắng trợn.

Theo ông Lavrov, việc sử dụng nguồn lực để bỏ phiếu ở nước ngoài đã giúp đảng của Tổng thống Maia Sandu đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, bất chấp những thao túng và việc tạo rào cản cho người dân Transnistria bỏ phiếu, phe đối lập “yêu nước” vẫn giành được nhiều phiếu bầu hơn ở Moldova so với đảng của bà Sandu.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh trong khi ở châu Âu hầu hết công dân Moldova được đưa đến các điểm bỏ phiếu thì tại Nga chỉ có hai điểm bỏ phiếu được mở, và ngay cả với những biện pháp như vậy “chúng cũng không mấy thành công”./.

Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine Theo đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Mỹ có thể sẽ bán tên lửa Tomahawk cho các nước châu Âu, sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev.