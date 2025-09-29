Thế giới

Bầu cử Moldova: Đảng cầm quyền ủng hộ EU giành chiến thắng

Với hơn 50% phiếu ủng hộ, Đảng cầm quyền PAS tiếp tục giữ vị thế lãnh đạo, nhận được lời chúc mừng từ lãnh đạo EU và các nước châu Âu, trong bối cảnh Moldova đang là ứng cử viên gia nhập khối.

Trần Quyên
Tổng thống Moldova Maia Sandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Moldova Maia Sandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả công bố trên trang web của Ủy ban bầu cử trung ương Moldova ngày 29/9, đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền tại nước này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra một ngày trước đó.

Với 99,91% số phiếu được kiểm, đảng PAS của Tổng thống Maia Sandu đã giành được 50,16% số phiếu ủng hộ, thấp hơn so với 52,8% số phiếu mà đảng này nhận được trong cuộc bầu cử năm 2021.

Trong khi đó, Khối yêu nước Xã hội chủ nghĩa, Cộng sản, Tương lai Moldova và Trái tim Moldova giành được 24,19% số phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 52%, tương tự như cuộc bầu cử quốc hội cách đây 4 năm.

PAS có quan điểm ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) và Moldova đang trong quá trình gia nhập liên minh này với tư cách là quốc gia ứng cử viên.

Sau khi kết quả bầu cử nói trên được công bố, EU đã hoan nghênh chiến thắng của PAS, cho rằng quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu này đang đi đúng hướng để gia nhập liên minh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng đến người dân Moldova.

Lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine cũng đã hoan nghênh kết quả bầu cử tại Moldova./.

