Thủ tướng Đức: Cánh cửa vào EU đang rộng mở với Moldova

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Moldova để tham dự kỷ niệm Ngày Độc lập.

Cả 3 nhà lãnh đạo châu Âu đều bày tỏ ủng hộ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Maia Sandu, Thủ tướng Đức khẳng định: “Cánh cửa vào ‘ngôi nhà chung châu Âu’ đang rộng mở, các bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt tại EU.”

Người đứng đầu Chính phủ Đức cho rằng Moldova là một phần của châu Âu cả về mặt địa lý lẫn lịch sử. Ông ca ngợi những cải cách “quyết đoán và thành công” đã được đưa ra để đưa Moldova tiến gần hơn đến việc gia nhập EU.

Nhà lãnh đạo Pháp Macron cũng bày tỏ sự ủng hộ kiên quyết của Paris đối với Moldova cũng như nỗ lực gia nhập ‘ngôi nhà chung’ của nước này.

Về phần mình, Tổng thống Sandu khẳng định: “Sự hiện diện của các vị tại đây - Pháp, Đức, Ba Lan - không chỉ cho thấy sự ủng hộ của các vị đối với Moldova, mà còn cho thấy dự án châu Âu vẫn còn tồn tại và chúng ta là một phần của dự án đó”./.

Nga triệu Đại sứ Moldova, phản đối các cáo buộc vô căn cứ Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cực lực phản đối phát ngôn gần đây của một đảng chính trị tại Moldova chứa những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Đại sứ Nga tại Moldova.