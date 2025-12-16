Ba Lan bắt giữ một sinh viên âm mưu tấn công chợ Giáng sinh

Cơ quan An ninh Nội địa (ISA) của Ba Lan vừa bắt giữ một sinh viên bị tình nghi chuẩn bị thực hiện một vụ "tấn công quy mô lớn" tại chợ Giáng sinh.

Người phát ngôn Cơ quan đặc nhiệm Ba Lan, ông Jacek Dobrzynski, ngày 16/12 cho biết mục đích của âm mưu này là nhằm "đe dọa nhiều người và ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.”

Cũng theo quan chức này, trong quá trình điều tra, các sỹ quan ISA đã thu giữ nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu, cùng các vật phẩm liên quan đến Hồi giáo.

Nghi phạm được xác định là Mateusz W., sinh viên Đại học Công giáo Lublin. Đối tượng cho biết muốn thực hiện vụ tấn công bằng chất nổ và dự định sẽ gia nhập một tổ chức khủng bố.

Văn phòng công tố cáo buộc Mateusz W. "đã có các hoạt động chuẩn bị cho việc tiến hành cuộc tấn công khủng bố có thể dẫn đến cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng cho nhiều người.”

Tuyên bố của văn phòng trên nêu rõ: "Nghi phạm đã tiến hành các bước để thiết lập liên lạc với một tổ chức khủng bố, bao gồm việc tìm kiếm sự hỗ trợ của tổ chức này để thực hiện vụ tấn công."

Nghi phạm sẽ bị tạm giam trong 3 tháng để chờ ngày xét xử./.

Đức bắt giữ 5 đối tượng âm mưu tấn công chợ Giáng sinh tại Bayern Cảnh sát bang Bayern ngày 13/12 đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một chợ Giáng sinh gần thành phố Dingolfing, với động cơ mang màu sắc Hồi giáo cực đoan.