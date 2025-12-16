Đời sống

Đâm dao tại trường học ở Nga, 1 học sinh thiệt mạng

Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra khi một học sinh dùng dao tấn công nhân viên bảo vệ, sử dụng bình xịt hơi cay rồi tiếp tục đâm một học sinh 10 tuổi.

Nguyễn Hà
Bên ngoài nơi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: The Moscow Times)
Bên ngoài nơi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: The Moscow Times)

Ngày 16/12, giới chức Nga đã bắt giữ một thiếu niên nghi thực hiện vụ tấn công bằng dao và bình xịt hơi cay tại một trường học ở tỉnh Moskva, khiến một học sinh 10 tuổi thiệt mạng và một nhân viên bảo vệ bị thương.

Thông báo của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết các cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về vụ việc vào khoảng 9h sáng 16/12 theo giờ địa phương (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại trường học thuộc khu dân cư Gorki-2, huyện Odintsovsky, phía Tây tỉnh Moskva.

Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra khi một học sinh dùng dao tấn công nhân viên bảo vệ, sử dụng bình xịt hơi cay rồi tiếp tục đâm một học sinh 10 tuổi. Nhân viên bảo vệ bị thương, trong khi học sinh bị đâm không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sở Nội vụ Moskva xác nhận nghi phạm thiếu niên đã bị bắt giữ và đưa tới cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Nhà chức trách cũng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công nói này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công bằng dao #Thương vong #Điều tra nguyên nhân Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Xe buýt tại Australia. (Ảnh minh họa).

Australia: Tấn công bằng dao tại Sydney

Nạn nhân là hành khách đi xe buýt bị một người đàn ông khác đâm vào tay và cánh tay; thủ phạm đã xuống xe và rời khỏi hiện trường; cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy lùng đối tượng tấn công.

Tin cùng chuyên mục