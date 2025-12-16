Đâm dao tại trường học ở Nga, 1 học sinh thiệt mạng

Ngày 16/12, giới chức Nga đã bắt giữ một thiếu niên nghi thực hiện vụ tấn công bằng dao và bình xịt hơi cay tại một trường học ở tỉnh Moskva, khiến một học sinh 10 tuổi thiệt mạng và một nhân viên bảo vệ bị thương.

Thông báo của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết các cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về vụ việc vào khoảng 9h sáng 16/12 theo giờ địa phương (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại trường học thuộc khu dân cư Gorki-2, huyện Odintsovsky, phía Tây tỉnh Moskva.

Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra khi một học sinh dùng dao tấn công nhân viên bảo vệ, sử dụng bình xịt hơi cay rồi tiếp tục đâm một học sinh 10 tuổi. Nhân viên bảo vệ bị thương, trong khi học sinh bị đâm không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sở Nội vụ Moskva xác nhận nghi phạm thiếu niên đã bị bắt giữ và đưa tới cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Nhà chức trách cũng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công nói này./.

Tấn công bằng dao tại địa điểm giải trí ở Nhật Bản Một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Fukuoka, Nhật Bản, khiến hai nạn nhân nhập viện, cảnh sát truy tìm nghi phạm đang bỏ trốn.