Anh xác định nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao trên tàu hỏa

Cảnh sát Anh xác định người đàn ông gốc Phi là nghi phạm duy nhất trong vụ tấn công bằng dao trên tàu hỏa và đây cũng không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 2/11, cảnh sát Anh xác định người đàn ông gốc Phi, 32 tuổi, có quốc tịch nước này, là nghi phạm duy nhất trong vụ tấn công bằng dao trên tàu hỏa trước đó 1 ngày. Ngoài ra, các điều tra viên cũng xác định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm nói trên đã lên tàu từ nơi cư trú tại Peterborough - cách thủ đô London khoảng 160km về phía Bắc. Sau đó, đối tượng đã bị cảnh sát vũ trang bắt giữ khi dùng dao tấn công một loạt hành khách trên chuyến tàu hướng về London tối 1/11 (giờ địa phương, rạng sáng 2/11 giờ Việt Nam). Chuyến tàu đã buộc phải dừng khẩn cấp tại Huntingdon - cách London khoảng 130km về phía Bắc.

Cơ quan điều tra hiện đang làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ việc cũng như lai lịch cụ thể của nghi phạm.

Tính đến tối 2/11, tổng cộng 11 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó 5 nạn nhân đã được xuất viện. Trong số những nạn nhân đang được điều trị, có một nhân viên lái tàu trong tình trạng nguy kịch do bị thương nặng khi cố khống chế kẻ tấn công.

Nhà chức trách đã trả tự do cho một người đàn ông, 35 tuổi, bị tạm giữ trước đó, sau khi xác định người này không liên quan đến vụ việc.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, số vụ tấn công bằng dao tại Anh đã tăng 87% trong thập niên qua, trong đó năm 2024 ghi nhận 54.587 vụ - tăng 2% so với năm 2023. Đây là một trong những tỷ lệ tấn công bằng dao cao nhất, từng được thống kê tại châu Âu./.

