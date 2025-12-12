Khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu vào đầu năm 2027

Theo Reuters, báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 12/12 cho biết Ukraine có thể sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1/1/2027 theo một đề xuất hòa bình đang được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine kéo dài nhiều năm.

Theo Financial Times, đề xuất này đang được các quan chức Mỹ và Ukraine thương thảo với sự ủng hộ của Brussels.

Trong khi đó cùng ngày, báo Bild của Đức đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Berlin vào ngày 16/12 để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz và làm việc với đại diện của Anh và Pháp.

Bild cho biết hiện chưa rõ hình thức các cuộc thảo luận cũng như việc quan chức Mỹ có tham dự trực tiếp hoặc từ xa hay không./.

Liên minh châu Âu lạc quan kế hoạch kết nạp thêm thành viên Việc các quốc gia mới gia nhập EU vào năm 2030 là một mục tiêu thực tế và đây vẫn là một quy trình công bằng, khó khăn, phải dựa trên năng lực thực sự.