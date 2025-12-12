Khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu vào đầu năm 2027

Thế giới

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đang bàn khả năng Ukraine trở thành thành viên EU từ 1/1/2027, trong bối cảnh Kiev tiếp tục trao đổi với Đức, Anh và Pháp về tiến trình hòa bình.

Cờ EU và cờ Ukraine bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 12/12 cho biết Ukraine có thể sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1/1/2027 theo một đề xuất hòa bình đang được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine kéo dài nhiều năm.

Theo Financial Times, đề xuất này đang được các quan chức Mỹ và Ukraine thương thảo với sự ủng hộ của Brussels.

Trong khi đó cùng ngày, báo Bild của Đức đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Berlin vào ngày 16/12 để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz và làm việc với đại diện của Anh và Pháp.

Bild cho biết hiện chưa rõ hình thức các cuộc thảo luận cũng như việc quan chức Mỹ có tham dự trực tiếp hoặc từ xa hay không./.

