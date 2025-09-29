Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề xuất sáng kiến thúc đẩy Ukraine gia nhập EU

Theo báo The Politico ngày 29/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đề xuất đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập khối của Ukraine, bất chấp sự phản đối của Hungary.

Các nguồn thạo tin cho biết ông Costa đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nước thành viên để nới lỏng thủ tục kết nạp Ukraine và Moldova trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của EU tại Copenhagen (Đan Mạch) trong tuần này.

Nguồn tin ngoại giao và quan chức cho biết, sáng kiến của ông Costa đề xuất việc khởi động các “cụm đàm phán” - những bước pháp lý then chốt trên con đường gia nhập - sẽ chỉ cần được thông qua theo cơ chế đa số đủ điều kiện, thay vì sự đồng thuận tuyệt đối của các quốc gia EU.

Trong khi việc khép lại một cụm đàm phán vẫn cần sự đồng ý của toàn bộ nước thành viên, việc đưa ra yêu cầu thấp hơn để khởi động đàm phán được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ukraine và Moldova bắt đầu các cải cách cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn EU trong từng lĩnh vực chính sách.

Một nguồn tin am hiểu kế hoạch cho biết cách tiếp cận này sẽ giúp 2 nước ứng cử viên có thể tiếp tục tiến trình gia nhập ngay cả khi 1 hoặc 2 thành viên EU phản đối.

Các nhà ngoại giao cho biết ông Costa đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo các nước EU trong chuyến công du tới nhiều thủ đô châu Âu và bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) trong tuần qua.

Cũng theo Politico, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos đang tới Ukraine trong ngày 29/9, sau khi hoàn tất quá trình rà soát hệ thống pháp luật của nước này - một bước bắt buộc để hồ sơ gia nhập có thể tiến triển.

Ukraine cùng với Moldova đã được cấp quy chế ứng cử viên EU từ tháng 6/2022, động thái được coi là mang tính biểu tượng ủng hộ trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Tuy nhiên, quy chế ứng cử viên và việc khởi động đàm phán gia nhập không đảm bảo tư cách thành viên cuối cùng, cũng không ràng buộc EU có nghĩa vụ tiếp nhận.

Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ đã là ứng cử viên từ năm 1999, Cộng hòa Bắc Macedonia từ năm 2005, Montenegro từ năm 2010 và Serbia từ năm 2012, song chỉ có Croatia là quốc gia mới nhất gia nhập EU vào năm 2013 sau một tiến trình kéo dài 10 năm./.

